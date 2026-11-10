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Nach einem Foto mit einer Hakenkreuzfahne durchsuchten Polizisten die Wohnungen von 17 Verdächtigen.
Nach einem Foto mit einer Hakenkreuzfahne durchsuchten Polizisten die Wohnungen von 17 Verdächtigen.
IMAGO/Inside-Picture
17 Verdächtige

Nazi-Eklat! Großrazzia bei Hansa-Hooligans

Großrazzia gegen Hansa-Hooligans! Nach einem Foto mit einer Hakenkreuzfahne durchsuchten Polizisten die Wohnungen von 17 Verdächtigen.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 10:59
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Ein Foto mit einer Hakenkreuzfahne hat eine groß angelegte Polizeiaktion gegen mutmaßliche Hansa-Hooligans ausgelöst. Am Dienstagmorgen wurden die Wohnungen von 17 Verdächtigen durchsucht. Insgesamt standen 121 Beamte in Rostock und den Landkreisen Rostock sowie Vorpommern-Greifswald im Einsatz, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Die Ermittlungen richten sich gegen Männer im Alter von 19 bis 36 Jahren. Ihnen werden gefährliche Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen.

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Brisantes Foto aufgetaucht

Hintergrund ist eine Aufnahme, die nach einem Auswärtsspiel von Hansa Rostock beim englischen FC Watford entstanden sein soll. Die 17 abgebildeten Personen sollen sich mit Anhängern der Glasgow Rangers zu einer Schlägerei abseits des Stadions verabredet haben. Einige posierten dabei offenbar vor einer Hakenkreuzfahne.

Nachdem das Rechercheportal "Exif" die Bilder Anfang September veröffentlicht hatte, wurden Ermittlungen eingeleitet.

Verein droht mit Ausschlüssen

Hansa Rostock kündigte bereits Konsequenzen an. Den Betroffenen drohen Stadionverbote, Vereinsmitglieder müssen zudem mit einem Ausschluss rechnen.

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Bereits im März des Vorjahres hatte es Razzien in der Hooligan-Szene gegeben. Damals wurde wegen eines Angriffs auf einen Sonderzug mit Essen-Fans im Oktober 2024 ermittelt.

red, 10.11.2026, 10:59
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