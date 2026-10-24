i Das Ruyam-Team freute sich über den hohen Besuch. Rüyam Gemüse Kebap Das war seine Bestellung Nvidia-Boss isst Döner in Berlin – Trinkgeld überrascht Milliardär Jensen Huang (63) überraschte bei einem Döner-Stopp in Berlin nicht nur mit seiner Bestellung, sondern auch mit dem Trinkgeld. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 17:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Milliarden auf dem Konto, aber Lust auf einen ganz normalen Döner! Nvidia-Chef Jensen Huang (63) hat bei seinem Besuch in Berlin für eine Überraschung gesorgt. Statt in einem teuren Nobelrestaurant zu speisen, schaute der Tech-Milliardär beim beliebten Döner-Imbiss "Rüyam" im Stadtteil Schöneberg vorbei. Und dort ließ er sich nicht lumpen.

Fünf Döner und dreimal Pommes

Der Chef des US-Chipgiganten hatte offenbar ordentlich Hunger mitgebracht. Seine Bestellung: fünf Döner mit Salat, ohne scharfe Sauce, dazu dreimal Pommes. Begleitet wurde Huang von seiner Frau und Sicherheitsleuten.

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Für die Mitarbeiter war der prominente Besuch eine besondere Überraschung. Auf Instagram veröffentlichte das Lokal mehrere Fotos mit dem 63-Jährigen. Huang nahm sich Zeit für das Personal, posierte für Erinnerungsbilder und hinterließ sogar ein Autogramm an der Wand.

Mitarbeiter staunt über Trinkgeld

Besonders großzügig zeigte sich der Milliardär beim Bezahlen. Wie Mitarbeiter Wissam berichtet, hinterließ Huang ein dreistelliges Trinkgeld. Die genaue Summe verriet er nicht. Klar ist aber: Mit mindestens 100 Euro fiel das Trinkgeld deutlich höher aus als eine gewöhnliche Zugabe für einen Döner.

"Er hat schon gut geschmissen", freute sich der Mitarbeiter über den unerwarteten Geldsegen.

Eigentlich war Huang aus geschäftlichen Gründen in der deutschen Hauptstadt. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte rund 200 Unternehmenschefs zu einem Investitionsgipfel eingeladen. Auch der Nvidia-Boss nahm daran teil und kündigte weitere Investitionen in Deutschland an.

Erst Milliarden-Deals, dann Döner

Der US-Konzern gehört zu den wichtigsten Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz. Seine leistungsstarken Chips sind weltweit gefragt und haben Huang zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht.

Doch trotz seines Milliardenvermögens muss es für den 63-Jährigen offenbar nicht immer Luxus sein. Ein einfacher Döner tut es auch. Für einen zusätzlichen Lacher sorgte schließlich eine Reaktion auf Instagram. Eine Nutzerin erkannte den prominenten Gast zunächst gar nicht und hielt ihn für Hollywood-Star Jackie Chan.

So wurde aus einem gewöhnlichen Döner-Besuch ein Abend, den die Mitarbeiter wohl nicht so schnell vergessen werden.