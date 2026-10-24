i Das Kehlsteinhaus soll von einem Mann angezündet worden sein. APA-Images / AFP / KERSTIN JOENSSON Neue Details enthüllt Hitler-Teehaus abgefackelt – das ist zum Biker bekannt Nach dem Brand am Kehlsteinhaus hat die Staatsanwaltschaft neue Details zum Tatverdächtigen veröffentlicht. Ein politisches Motiv wird geprüft. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 16:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der NS-Zeit als politischer Repräsentationsort für Diktator Adolf Hitler und die Führungselite des Deutschen Reiches erbaut, seit 1952 als Berggaststätte betrieben: Das historische Kehlsteinhaus bei Berchtesgaden wurde in der Nacht auf Samstag offenbar angezündet und brannte aus.

Im Zuge des Einsatzes konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nun gab die Staatsanwaltschaft Traunstein bei einer Pressekonferenz neue Details zu dem Mann bekannt. Bei ihm soll es sich um einen 33-jährigen Deutschen handeln. Demnach leide der Verdächtige offenbar unter einer psychischen Erkrankung. Dies habe ein psychiatrisches Kurzgutachten ergeben.

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Biker versuchte zu flüchten

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sei der Verdächtige den Einsatzkräften auf der Kehlsteinstraße mit einem Motorrad entgegengekommen. Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, soll der 33-Jährige versucht haben zu flüchten, ehe er gestellt werden konnte.

Inzwischen sei der Mann einem Untersuchungsrichter in Rosenheim vorgeführt worden. Der zuständige Staatsanwalt Rainer Vietze betonte, dass es Ziel sei, den Deutschen in einer forensischen Einrichtung für psychisch kranke Straftäter unterbringen zu können. Es wird von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen, auch ein mögliches politisches Motiv werde geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Schaden in Millionen-Höhe

Laut dem Vorsitzenden des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden, Bartl Wimmer, habe der Brand einen Schaden in Millionen-Höhe angerichtet. Herrmann kündigte zuvor gegenüber der dpa an, dass man das Gebäude wieder aufbauen wolle. Dies könne allerdings dauern.

Teehaus von Adolf Hitler geht in Flammen auf i ?

Das Kehlsteinhaus wurde 1938 fertiggestellt. Das sogenannte Teehaus diente als Empfangsort für Diplomaten und Gäste von Hitler. Die Bedeutung des Kehlsteinhauses blieb allerdings gering. Auch andere Mitglieder der NS-Führung nutzten es für private Feiern.

Die Einsatzkräfte waren am Freitag gegen 21.52 Uhr vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Samstagsvormittagsstunden an. Sie wurden durch die Lage auf 1.834 Metern Höhe erschwert. Feuerwehrfahrzeuge konnten nur schwer zum Haus gelangen. Auch der Einsatz mit Atemschutzausrüstung stellte eine Herausforderung dar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.