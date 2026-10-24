i Der Tornado näherte sich der Küste. iStock Alarm in Kroatien "Ungetüm wird immer größer" – Tornado gesichtet Gewitter, kräftige Windböen, mögliche Überschwemmungen und auch ein Tornado. In Kroatien tobt am Samstag ein heftiges Unwetter. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Derzeit sorgen Aufnahmen von einem Tornado vor dem kroatischen Urlaubsort Poreč für Aufsehen. Die Windhose kam der Küste immer näher. Auf der Facebook-Seite von IstraMet wurde ein entsprechendes Video gepostet. "Dieses Ungetüm wird immer größer!", wurde darunter geschrieben.

Des Weiteren gilt für den Samstag in Istrien eine gelbe Wetterwarnung, berichtet die "Kleine Zeitung" unter Berufung auf DHMZ. Meteorologen und Zivilschutz befürchten Starkregen, Gewitter und starken Wind. Es könne auch zu Überschwemmungen entlang der Adriaküste kommen.

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Heftige Sturmböen

Allerdings ist nicht nur Istrien betroffen. Die Warnung gilt für fast die gesamte kroatische Adriaküste. Somit sind auch Teile Dalmatiens von der gelben Gewitterwarnung betroffen. Eine Verstärkung der Bora erwarte man sich im Laufe des Nachmittags für die nördliche Adria.

Besonders windig kann es an der Westküste Istriens werden. Hier rechnet man mit Böen von 65 bis 75 Kilometern pro Stunde. Im Velebit-Kanal soll der Wind mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde wehen.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders stark könnten die Wetterbedingungen den Schiffsverkehr treffen. Daher wurden Passagiere dazu aufgerufen, sich rechtzeitig über ihre geplanten Reiserouten zu informieren. Eine Entspannung der Lage ist für Sonntag in Sicht.