i Polens Präsident Karol Nawrocki, Krakaus Bürgermeister Lukasz Gibala und Regierungschef Donald Tusk (v.l.) gedenken mit Kerzen der Anschlagsopfer. Auch eine Niederösterreicherin wurde getötet. Reuters/Jakub Porzycki Gedenken auch in Wien Tausende bei Trauermarsch nach Blutbad in Krakau Nach dem Anschlag mit sechs Toten, darunter eine Niederösterreicherin, gedachten zahlreiche Menschen in Krakau der Opfer. Auch in Wien wird getrauert. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem blutigen Anschlag in Krakau herrschen Trauer und Fassungslosigkeit. Zahlreiche Menschen versammelten sich am Montagabend im Zentrum der polnischen Stadt zu einem "Marsch der Stille".

Gemeinsam gedachten sie der sechs Todesopfer der Schussattacke vom Samstag, darunter auch eine 51-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Gänserndorf.

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Politische Rivalen trauern gemeinsam

Krakaus Bürgermeister Lukasz Gibala hatte zu der Trauerkundgebung aufgerufen. Schon vor Beginn des Marsches legten zahlreiche Menschen Blumen und Karten mit persönlichen Botschaften am Tatort nieder. Kerzen erhellten den Platz, auf dem sich nur zwei Tage zuvor die schrecklichen Szenen abgespielt hatten.

Ein seltenes Zeichen der Einigkeit setzten Polens Regierungschef Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki. Obwohl die beiden Politiker derzeit in einem erbitterten Streit um das Verfassungsgericht stehen, nahmen sie gemeinsam an dem Trauermarsch teil.

Am Tatort entzündeten sie Seite an Seite Kerzen für die Opfer. Tusk hatte zuvor auf der Plattform X zur Teilnahme aufgerufen: "Seien wir heute um 20.00 Uhr in Krakau alle gemeinsam!"

Auch in Wien lag Kondolenzbuch auf

Die Anteilnahme reicht bis nach Österreich. Auch in Wien konnten Menschen am Montag der Opfer gedenken. Die polnische Botschaft in der Hietzinger Hauptstraße 42C hatte eigens ein Kondolenzbuch aufgelegt.

Zwischen 10 und 18 Uhr bestand die Möglichkeit, persönliche Beileidsbekundungen einzutragen und den Angehörigen der Opfer Mitgefühl auszusprechen. Polen hatte nach dem Anschlag für den 8. und 9. November eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen.

Verletzter Österreicher in stabilem Zustand

Bei dem Anschlag am Samstag (7. November) hatte ein 24-Jähriger auf dem Hauptmarktplatz von Krakau aus einem fahrenden Auto heraus das Feuer eröffnet. Sechs Menschen wurden getötet, 15 weitere verletzt.

Unter den Todesopfern befindet sich eine 51-jährige Niederösterreicherin, die mit ihrem Ehemann einen Kurzurlaub in Polen verbracht haben dürfte. Der Mann wurde bei der Attacke ebenfalls verletzt.

Wie am Montag bekannt wurde, befindet sich der Niederösterreicher mittlerweile in einem stabilen Zustand und ist außer Lebensgefahr. Noch im Laufe dieser Woche soll er nach Österreich zurückgebracht werden.

Attentäter starb nach Schusswechsel

Der 24-jährige Schütze erlag am Montagfrüh seinen Verletzungen, die er bei einem Schusswechsel mit der Polizei erlitten hatte.

In einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokrzyskie waren zuvor auch die Leichen seiner Eltern und seiner Schwester entdeckt worden. Die Ermittler vermuten, dass der Mann auch seine eigene Familie getötet hatte.

Die Bilder des Tages i ?

Während die Behörden die Hintergründe der Bluttat weiter untersuchen, bleibt Krakau in tiefer Trauer. Der "Marsch der Stille" zeigte am Montagabend, wie sehr der Anschlag die Menschen erschüttert hat. Und er brachte für einen Abend sogar zwei erbitterte politische Gegner zusammen.