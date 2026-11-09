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Auf dem Marktplatz von Krakau fielen Schüsse aus einem fahrenden Auto. Neun Menschen sind tot, darunter eine 51-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf (NÖ).
Auf dem Marktplatz von Krakau fielen Schüsse aus einem fahrenden Auto. Neun Menschen sind tot, darunter eine 51-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf (NÖ).
Reuters
Sie war auf Urlaub

Killer von Krakau feuerte aus Auto auf Österreicherin

Eine Frau aus NÖ ist unter den zahlreichen Todesopfern von Krakau. Auch ihr Mann wurde bei dem sinnlosen Blutbad verletzt.
Von Christian Tomsits
09.11.2026, 05:30
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Die Bilanz ist entsetzlich: Der 24-jährige Schütze soll mit dem Auto durch die City der zweitgrößten Stadt Polens gerast sein und wahllos auf Menschen gefeuert haben. 15 Menschen wurden verletzt, zwei Männer und vier Frauen getötet.

"Er wollte Attentäter werden": So tickte Krakau-Schütze

Eine von ihnen ist eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Gänserndorf. Sie war mit ihrem Mann auf Kurzurlaub in der Stadt, auch er erlitt schwere Verletzungen. Der blutrünstige Angreifer wurde von Polizisten mit Schüssen gestoppt, er liegt schwer verletzt im Spital.

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In der Wohnung des 24-Jährigen wurden die Leichen seiner Eltern und seiner Schwester entdeckt. Er hatte auch sie getötet. Polens Innenminister Marcin Kierwiński sagte, der Attentäter habe "sehr radikale Ansichten" vertreten. Alles deute in Richtung rechtsextremer Ideologie hin.

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Kanzler Christian Stocker verurteilte den Anschlag: Sein Mitgefühl und seine Gebete "gelten der Familie unseres österreichischen Mitbürgers sowie allen Opfern und ihren Angehörigen". Außenministerin Beate Meinl-Reisinger postete: "Wir stehen in engem Austausch mit den polnischen Behörden und setzen alles daran, die Angehörigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen."

NÖ-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner appellierte: "Gerade in diesen schweren Stunden müssen wir zusammenstehen. Hass und Extremismus dürfen niemals stärker sein als unser Zusammenhalt."

ct, 09.11.2026, 05:30
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