i Der McRib erfreut sich bei Schweinefleisch-Fans stets großer Beliebtheit. iStock/McDonalds "Kein Comeback geplant" McRib-Aus bei McDonald's – das gilt für Österreich McDonald's streicht den McRib in Deutschland nach 37 Jahren. "Heute" fragte nach, ob der Kult-Burger je in Österreich zurückkehrt. Von Christian Tomsits 13.10.2026, 20:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Satter Schock in Deutschland! McDonald's nimmt den beliebten Schweinefleisch-Burger "McRib" nach 37 Jahren aus dem Sortiment. Am 27. Oktober 2026 ist Schluss. Das Unternehmen informierte seine Kunden via Newsletter über das Aus, die deutsche "Bild" titelte die Story über das Aus mit dem passenden Titel "McRIP".

Seit 1989 war der Burger mit Schweinefleisch, Zwiebeln, Gurken und rauchiger BBQ-Sauce fixer Bestandteil der deutschen Speisekarte. Als Ersatz kommt nun der "McRib Sweet Heat" mit süß-scharfer Chilisauce, allerdings nur für begrenzte Zeit.

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"Heute" fragte in Österreich nach

Doch wie schaut es bei uns aus? In Österreich ist der saftige McRib schon länger nicht mehr erhältlich. Auf "Heute"-Nachfrage hieß es von McDonald's Österreich trocken: "Ein Comeback ist derzeit nicht geplant."

Für Fans bleibt ein kleiner Hoffnungsschimmer. In anderen Ländern kehrte der McRib nach seinem Aus immer wieder zeitweise zurück – auch in Österreich ist das nicht ausgeschlossen.