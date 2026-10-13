McRib-Aus bei McDonald's – das gilt für Österreich

Satter Schock in Deutschland! McDonald's nimmt den beliebten Schweinefleisch-Burger "McRib" nach 37 Jahren aus dem Sortiment. Am 27. Oktober 2026 ist Schluss. Das Unternehmen informierte seine Kunden via Newsletter über das Aus, die deutsche "Bild" titelte die Story über das Aus mit dem passenden Titel "McRIP".
Seit 1989 war der Burger mit Schweinefleisch, Zwiebeln, Gurken und rauchiger BBQ-Sauce fixer Bestandteil der deutschen Speisekarte. Als Ersatz kommt nun der "McRib Sweet Heat" mit süß-scharfer Chilisauce, allerdings nur für begrenzte Zeit.
Doch wie schaut es bei uns aus? In Österreich ist der saftige McRib schon länger nicht mehr erhältlich. Auf "Heute"-Nachfrage hieß es von McDonald's Österreich trocken: "Ein Comeback ist derzeit nicht geplant."
Für Fans bleibt ein kleiner Hoffnungsschimmer. In anderen Ländern kehrte der McRib nach seinem Aus immer wieder zeitweise zurück – auch in Österreich ist das nicht ausgeschlossen.