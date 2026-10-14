i René Benko darf sich auf neue Freiheiten freuen iStock/Reuters ("Heute"-Montage) Fußfessel statt Häf’n Benkos Leben in Freiheit – Auto, Netflix sind erlaubt Netflix schauen, im Netz surfen, mit dem Urus umherkurven! René Benko darf bald wieder viele Freiheiten genießen. "Heute" kennt Details. Von Christian Tomsits 14.10.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Ziegelstadl auf die Couch! Für Milliarden-Pleitier René Benko (49) beginnt nach fast 21 Monaten in der U-Haft schon bald ein neues Leben. Statt grauem Gefängnisalltag wartet auf den einstigen Immobilien-Tycoon nach dem Anlegen der Fußfessel eine eigens angemietete 60-Quadratmeter-Wohnung in Innsbruck – und zahlreiche Freiheiten, die er in Haft schmerzlich missen musste.

Das Leben von René Benko i ?

Bereits Donnerstag, spätestens Freitag könnte Benko in die besagte Bleibe gebracht werden. Wie "Heute" erfuhr, darf sich der gefallene Signa-Gründer in seinen eigenen vier Wänden dann abseits eines strengen Stundenplans durchaus genussvoll die Zeit vertreiben: Netflix schauen, im Internet surfen oder gemütlich fernsehen – alles erlaubt! Auch Besuche von Ehefrau und Kindern sind abseits der Studierzeiten möglich. Zweimal pro Woche sind Einkaufstouren erlaubt – sollte es mit der Justizanstalt so abgesprochen sein, dürfte Benko das durchaus im schwarz-matten Lamborghini Urus erledigen, der seinem Umfeld zugänglich sein soll.

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Sonntag darf Benko drei Stunden spazieren

Frischluft darf der 49-Jährige in Zukunft in Form von Spaziergängen zur Genüge schnappen: Unter der Woche täglich eine Stunde, am Samstag sogar zwei, am Sonntag ganze drei Stunden.

Die Chronologie im Fall René Benko i ?

Ganz ohne Einschränkungen geht es aber freilich nicht: Mit bestimmten Personen aus dem Umfeld der Signa-Gruppe und der Ingbe-Privatstiftung darf Benko keinen Kontakt aufnehmen. Zudem sind Kontrollen durch das Personal der Justizanstalt Innsbruck jederzeit möglich. Und, was laut Benko-Kennern wohl am meisten Stimmung drücken dürfte: Alkohol ist absolut tabu.

Alle Bewegungen – ob mit Öffis oder Auto – sind durch das sogenannte Aufsichtsprofil genau geregelt. Aber: Einen Job, wie die meisten der rund 450 Fußfessel-Träger in Österreich benötigen, braucht Benko als einer der wenigen U-Häftlinge im elektronisch überwachten Hausarrest nicht. Das ausgiebige Aktenstudium zur Vorbereitung seiner Prozesse reicht laut seinem Anwalt Norbert Wess als Beschäftigung aus.

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An andere Front konnte Benko zuletzt auch einen großen Erfolg verbuchen: Wie der "Kurier" berichtet, wollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) das Verfahren um 180-Millionen-Euro-Rückforderungen des Saudi-Staatsfonds PIF an deutsche Behörden in München abtreten – Benko soll dagegen protestiert haben. Nun schob die Oberstaatsanwaltschaft Wien dem einen Riegel vor. Das Verfahren bleibt in Wien.

Die Bilder des Tages i ?

Schon am 4. und 5. November muss sich Benko in Innsbruck erneut wegen Vorwürfen des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.