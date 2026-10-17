i Bestsellerautor Marc Elsberg warnt vor den dramatischen Folgen eines großflächigen Blackouts – und zeichnet ein düsteres Szenario vom Zusammenbruch der Gesellschaft. Screenshot/iStock(Symbol) Austro-Autor packt aus Blackout – "Sind vier Mahlzeiten von Anarchie entfernt" Bestsellerautor Marc Elsberg warnt in einem deutschen Podcast vor den dramatischen Folgen eines möglichen Blackouts – bis zum Gesellschaftskollaps. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie schnell versinkt Europa im Chaos, wenn plötzlich der Strom ausfällt? Der österreichische Bestsellerautor Marc Elsberg (59) zeichnet vor Kurzem im bekannten Podcast Star-YouTuber Tim Gabel ein düsteres Szenario. Er glaubt: Schon nach wenigen Tagen könnte die öffentliche Ordnung zusammenbrechen.

"In der ersten Minute fällt fast alles aus, was wir für unseren Alltag brauchen, Licht, Internet, TV fällt aus – spätestens nach einer halben Stunde bricht das Handynetz zusammen", schildert der gebürtige Wiener im Video, das bisher bereits über 150.000 Mal gesehen wurde.

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Und er weiß, wovon er spricht: Für seinen internationalen Bestseller "Blackout" befragte er Netzbetreiber, Behörden und Katastrophenschützer. Auch wenn mitteleuropäische Gesellschaften im internationalen Vergleich als besonders kooperativ und hilfsbereit gelten, legt sich der Austro-Autor fest: "Wir sind nur vier Mahlzeiten von der Anarchie entfernt!"

Das gehört zur Krisenvorsorge Vorräte: ausreichend Trinkwasser und haltbare Lebensmittel. Gesundheit: notwendige Medikamente und eine gut ausgestattete Hausapotheke. Ausrüstung: Taschenlampen, warme Kleidung und wichtige Dokumente griffbereit halten. Familienplan: Treffpunkt vereinbaren und klären, wer sich um Kinder oder unterstützungsbedürftige Angehörige kümmert. Warnungen: Die Team Österreich-App informiert unter anderem über behördliche Katastrophen- und Wetterwarnungen und hilft bei der persönlichen Vorsorge.

Nur ein paar Tage bliebe die Lage bei einem breitflächigen Energie-Kollaps kontrollierbar – "solange alle was zum Fressen und ihre Medikamente haben". Danach würde bald völliges Chaos ausbrechen, "weil die Leute hungriger werden und der Gesundheitszustand schlechter wird". Plünderungen, Gewalt bis hin zu Mord wären folglich nur noch eine Frage der Zeit.

Wie wir alle hofft Elsberg freilich, dass es nicht zum absoluten Katastrophen-Szenario kommt, oder zumindest nicht so bald. Schließlich soll der 59-Jährige am 18. Oktober im Casino Velden mit dem Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet werden. Die Laudatio hält Thriller-Kollege Bernhard Aichner. In seinem neuesten Bestseller "Eden" beschäftigt sich Elsberg übrigens mit dem Insektensterben – ebenfalls ein brisantes und weltumfassendes Thema.