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Die Polizei ist aufgrund der momentanen Lage gewarnt.
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Harald Dostal / picturedesk.com
Polizei rüstet auf

Nach Bluttat – Polizei rüstet für Christkindlmärkte auf

Die Vorbereitungen für die Christkindlmärkte laufen auf Hochtouren. Nach den jüngsten Gewalttaten steht auch die Sicherheit im Fokus.
Von Andreas Neumayer
10.11.2026, 11:14
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Glühwein, Kekserlduft und Weihnachtsstimmung: Bald locken die Christkindlmärkte wieder tausende Besucher an. Doch wo viele Menschen zusammenkommen, spielt auch die Sicherheit eine große Rolle. Besonders nach der jüngsten Bluttat in Krakau, bei der ein Schütze neun Menschen tötete.

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Die Vorfälle in Berlin, Magdeburg, Wien und nun Krakau haben die Frage aufgeworfen, wie Besucher großer Veranstaltungen geschützt werden können.

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Polizei setzt auch auf Drohnen

Die Polizei bereitet sich auf die Adventzeit vor. Laut Sprecherin Fulya Öncel werden die Sicherheitsvorkehrungen laufend an die aktuelle Gefährdungslage und die jeweiligen Veranstaltungsorte angepasst, wie sie gegenüber dem ORF mitteilte.

Neben uniformierten Polizisten sollen auch Beamte in Zivil und speziell ausgebildete Einsatzkräfte für Sicherheit sorgen. Sie sollen mögliche Gefahren möglichst früh erkennen und im Ernstfall schnell eingreifen können.

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Neu im Fokus stehen auch Drohnen. Wie das Innenministerium mitteilt, sollen sie den Einsatzkräften einen besseren Überblick über große Menschenmengen verschaffen. So könnten mögliche Gefahren frühzeitig erkannt werden.

Polizei warnt vor Taschendieben

Doch nicht nur mögliche Gewalttaten beschäftigen die Sicherheitskräfte. Auch Taschen- und Trickdiebe nutzen das Gedränge auf Christkindlmärkten aus.

Die Polizei appelliert deshalb an die Besucher, besonders aufmerksam zu sein und auf ihre persönlichen Gegenstände zu achten.

, 10.11.2026, 11:14
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