i Geschenke, Adventmarktbesuche, Lokale – viele müssen heuer noch strenger sparen iStock Teuerung trifft Weihnachten Viele Österreicher können sich Geschenke nicht leisten Weihnachten wird für viele Österreicher zur Geldfrage. Eine neue Studie zeigt: Besonders Haushalte mit wenig Einkommen müssen sparen. Von Österreich Heute 10.11.2026, 09:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten, das besinnliche Fest der Liebe, wird für immer mehr Menschen aus finanziellen Gründen zum Stress. Das zeigt der neue Sankt-Martins-Report 2026 der Johannes Kepler Universität Linz. Besonders alarmierend: Jeder Fünfte aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.000 Euro plant heuer überhaupt keine Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Konkret wollen 21 Prozent der Befragten aus einkommensschwachen Haushalten heuer keine Geschenke besorgen. Weitere 35 Prozent planen, weniger Geld für Weihnachtspräsente auszugeben als im Vorjahr.

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Ganz anders sieht es bei Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von über 5.000 Euro aus. Hier verzichten lediglich drei Prozent auf Geschenke. Ganze 77 Prozent wollen gleich viel oder sogar mehr Geld als im Vorjahr ausgeben.

Auch beim Besuch von Weihnachtsmärkten zeigt sich der Unterschied. Während 85 Prozent der Besserverdienenden zumindest einen Besuch planen, sind es bei Haushalten mit wenig Einkommen nur 67 Prozent. Für sie spielt auch die Höhe der Preise eine größere Rolle.

Selbst beim Lebensmitteleinkauf wird gespart

Die finanziellen Sorgen beginnen für viele Österreicher nicht erst beim Weihnachtsfest. Die hohen Preise belasten weiterhin den Alltag.

So haben 18 Prozent der Befragten aus Haushalten mit weniger als 2.000 Euro Monatseinkommen in den vergangenen drei Monaten ihre Ausgaben für Lebensmittel und Drogerieartikel reduziert. Bei Haushalten mit über 5.000 Euro waren es nur sieben Prozent.

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Noch deutlicher fällt der Unterschied bei Kleidung, Schuhen und Sportartikeln aus. Hier haben 40 Prozent der Haushalte mit geringem Einkommen gespart, bei den Besserverdienenden waren es 21 Prozent.

Bei größeren Anschaffungen wie Möbeln oder Elektrogeräten haben sogar 51 Prozent der finanziell schlechter gestellten Haushalte ihre Ausgaben zurückgeschraubt.

Auch Restaurantbesuche und Freizeit werden gestrichen

Die Teuerung macht auch vor der Freizeit nicht halt. 43 Prozent der Haushalte mit geringem Einkommen haben zuletzt weniger Geld für Restaurantbesuche und das Ausgehen ausgegeben. Bei Haushalten mit hohem Einkommen waren es 24 Prozent.

Ähnlich sieht es bei Konzerten, Kinobesuchen und anderen Veranstaltungen aus. Fast jeder Zweite (48 Prozent) aus der unteren Einkommensgruppe hat hier gespart.

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Auch der Sommerurlaub war für viele nicht leistbar. 36 Prozent der Befragten aus Haushalten mit geringem Einkommen konnten sich heuer überhaupt keine Urlaubsreise leisten. Wer dennoch verreiste, musste teilweise mit weniger Geld auskommen und blieb im Schnitt zwei Tage kürzer als Menschen aus einkommensstarken Haushalten.

Forscher: Teuerungskrise ist noch lange nicht vorbei

Für Studienautor Ernst Gittenberger zeigen die Ergebnisse, wie stark die hohen Preise weiterhin auf das Haushaltsbudget drücken.

"Unser dritter Sankt-Martins-Report zeigt, dass die Teuerungskrise für viele Haushalte mit geringem Einkommen noch lange nicht vorbei ist. Gespart wird beim Einkaufen, bei Freizeitaktivitäten und auch beim Weihnachtsfest."

Besonders bei Weihnachtsgeschenken werde sichtbar, dass sich nicht alle Menschen dieselben Dinge leisten können. Während wohlhabendere Haushalte oft selbst entscheiden können, ob sie sparen möchten, bleibt Menschen mit wenig Einkommen häufig keine andere Wahl.

Für die Untersuchung befragte das Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) im Oktober 2026 insgesamt 1.072 Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren in Österreich.