i Bundesministerium für Inneres am Minoritenplatz, Wien, Österreich APA-Images / Weingartner-Foto Vermögen eingefroren 180 Jobs in Gefahr - Stahlfirma kämpft um Zukunft Das Vermögen eines Stahlhändlers mit Sitz in Linz wurde eingefroren. Hintergrund sind mögliche Verbindungen zu einem sanktionierten Russen. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Unternehmen wehrt sich gegen den Verdacht. Für rund 180 Mitarbeiter der European Staal Austria (ESA) geht es derzeit um ihre berufliche Zukunft. Das Unternehmen mit Sitz in Linz ist von einer Maßnahme betroffen, die mit den EU-Sanktionen gegen Russland zusammenhängt.

Laut einem Eintrag im Firmenbuch hat das Innenministerium das Vermögen des Unternehmens eingefroren. Betroffen sind Beschäftigte an fünf Standorten: Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt.

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Verbindung nach Russland im Visier

Die Hintergründe reichen mehrere Jahre zurück. Im Jahr 2011 wurde ESA vom russischen Mechel-Konzern übernommen. Dessen Eigentümer landete nach Beginn des Ukrainekriegs auf der Sanktionsliste der Europäischen Union.

Daraufhin wurde der österreichische Betrieb laut eigenen Angaben an einen belgischen Unternehmer verkauft. Damit sollte die Verbindung nach Russland beendet werden.

Doch nun gibt es erneut Probleme: Eine niederländische Behörde vermutet laut ESA, dass die sanktionierte Person weiterhin Einfluss auf die Konzernmutter in Den Haag haben könnte.

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Auf dieser Grundlage wurde laut Unternehmen das Vermögen der österreichischen Gesellschaften eingefroren. Das gehe aus einer Mitteilung des Innenministeriums vom 3. November hervor.

Fima wehrt sich gegen Verdacht

ESA weist die vermuteten Verbindungen zurück. Nach Ansicht des Unternehmens handelt es sich beim Firmenbuchvermerk lediglich um ein "Verdachtsmoment". Eine behördliche Sanktionsmaßnahme gegen ESA liege nicht vor.

Der Geschäftsbetrieb werde deshalb vorerst fortgesetzt.

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Rechtsanwalt Michael Stummvoll, der den Stahlhändler vertritt, will laut ORF OÖ gegen den Eintrag vorgehen: "Wir arbeiten daran, den Vermerk aufheben zu lassen."

Wie viel für die Beschäftigten auf dem Spiel steht, betont das Unternehmen in seiner Aussendung: "Es geht für rund 180 Menschen in Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt in diesen Tagen um ihre berufliche Zukunft sowie wirtschaftliche Sicherheit"