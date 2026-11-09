i Die 40-Jährige soll nach einem Sexspiel in dieser Siedlung in Marchtrenk verblutet sein. laumat Freund des Ehemanns Frau nach Missbrauch tot – erste Marchtrenk-Anklage da Nach dem Tod einer 40-Jährigen in Marchtrenk hat die Staatsanwaltschaft Wels einen Bekannten ihres Ehemanns angeklagt. Von Oberösterreich Heute 09.11.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Staatsanwaltschaft Wels hat nach dem tödlichen Missbrauchsfall in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) eine erste Anklage wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person eingebracht – und zwar gegen den 51-jährigen Bekannten des tatverdächtigen Ehemanns.

Auch der 51-Jährige soll sich am schwer alkoholisierten Opfer auf abscheuliche Weise vergangen haben – wir berichteten. Der Verdächtige sitzt in U-Haft und ist laut Staatsanwaltschaft voll geständig. Ihm drohen fünf bis 15 Jahre Haft.

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Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Gegen den gleichaltrigen Ehemann wird weiter ermittelt. Er soll seine Frau bei einer Missbrauchshandlung getötet haben. Ihm drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Eine Anklage wird frühestens Ende November erwartet. Zudem wird geprüft, ob er seine Frau gegen Geld nicht auch noch anderen Männern zum Missbrauch angeboten hat.

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Die 40-Jährige war am 26. Juni mit schweren, blutenden Verletzungen in ihrem Wohnhaus in Marchtrenk gefunden worden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Eine Obduktion brachte das Ausmaß der Verletzungen ans Licht. Hinweise auf ein größeres Vergewaltigungsnetzwerk gibt es laut Staatsanwaltschaft derzeit nicht.