i 23 Beschäftigte sind vom Konkurs betroffen und bangen um ihren Job. iStock 23 Mitarbeiter betroffen Millionen-Pleite! Traditionsbetrieb wird geschlossen Die nächste Firmenpleite erschüttert Oberösterreich: Ein Maschinenbauunternehmen aus dem Bezirk Steyr-Land ist insolvent. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten aus Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land): Über das Vermögen der Rosensteiner Gesellschaft m.b.H. wurde am Montag (9. November) am Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt.

Die Schulden belaufen sich auf mehr als 1,4 Millionen Euro. Eine Rettung ist nicht geplant.

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Das Unternehmen ist auf Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft spezialisiert. Hergestellt werden unter anderem Klauenpflege- und Behandlungsstände für Rinder sowie Transportgeräte und Heckschaufeln für Traktoren.

Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags waren noch 23 Mitarbeiter beschäftigt.

Hohe Kosten und weniger Aufträge

Die Gründe für die Pleite sind laut Unternehmen vielfältig. Vor allem stark gestiegene Material- und Personalkosten sowie ein deutlicher Rückgang der Aufträge machten dem Betrieb zu schaffen.

Dazu kam die sinkende Bereitschaft vieler Landwirte, in neue Maschinen zu investieren. Auch wirtschaftliche Probleme eines wichtigen Vertriebspartners belasteten das Unternehmen.

Als weiteren Grund nennt die Firma zunehmende Dürreperioden in ihren wichtigsten Absatzmärkten Österreich und Süddeutschland.

Mehr als 1,4 Millionen Euro Schulden

Die finanziellen Folgen sind beträchtlich: Insgesamt sind 96 Gläubiger mit Forderungen von mehr als 1,4 Millionen Euro betroffen.

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Das Unternehmen besitzt keine Immobilien. Vorhandene Vermögenswerte, darunter Maschinen und andere Betriebsausstattung, sollen im Zuge des Konkursverfahrens verwertet werden.

Betrieb wird geschlossen

Eine Sanierung ist nicht vorgesehen. Stattdessen soll das Unternehmen geschlossen und abgewickelt werden.

Einzelne Bereiche sollen allerdings noch rund vier Wochen weiterlaufen. In dieser Zeit werden bestehende Aufträge abgearbeitet und bereits begonnene Produkte fertiggestellt.

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Dafür sollen fünf Mitarbeiter vorübergehend weiterbeschäftigt werden.

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 12. Jänner 2027 anmelden. Die Prüfungstagsatzung findet am 26. Jänner statt