i Bei mehreren Drogendealern klickten die Handschellen iStock 55 Drogenkäufer ausgeforscht Kokain-Dealer gefasst – beide sitzen nun in U-Haft Monatelang ermittelte die Polizei gegen zwei mutmaßliche Drogendealer im Innviertel. Jetzt klickten die Handschellen. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den beiden Männern wird ein umfangreicher Drogenhandel vorgeworfen: Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Ried (OÖ) und ein 50-jähriger Ungar sollen über längere Zeit Kokain und Cannabis verkauft haben. Nach monatelangen Ermittlungen schlug die Polizei zu. Beide Verdächtigen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Suchtgiftgruppe des Kriminaldienstes Ried konnte insgesamt rund 55 mutmaßliche Drogenabnehmer ausforschen. Die Spur der Ermittler führte dabei nicht nur durch Oberösterreich, sondern auch nach Salzburg und Ungarn.

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Zwei Männer machten gemeinsame Sache

Der 50-Jährige soll bereits seit 2022 mit Drogen gehandelt haben. Das Kokain besorgte er sich hauptsächlich bei Lieferanten aus Oberösterreich. Auch die Einfuhr von rund 150 Gramm Kokain aus Ungarn konnten die Ermittler nachweisen.

Das Marihuana stammte unter anderem von einer Frau aus Salzburg. Verkauft wurden die Drogen hauptsächlich in den Bezirken Ried und Grieskirchen.

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Brisant: Der 23-Jährige war zunächst selbst Kunde des älteren Verdächtigen. Ab Oktober 2025 sollen die beiden dann gemeinsame Sache gemacht haben. Während sich der Ungar um die Beschaffung der Drogen kümmerte, nutzte der Jüngere seinen großen Bekanntenkreis, um neue Käufer zu finden.

Rund zwei Kilo Kokain verkauft

Die Dimension des mutmaßlichen Drogenhandels ist beträchtlich: Dem 50-Jährigen werden insgesamt rund zwei Kilogramm Kokain und drei Kilogramm Cannabis zugerechnet.

Der 23-Jährige gab teilweise zu, rund 640 Gramm Kokain verkauft zu haben – zum Teil gemeinsam mit seinem älteren Komplizen.

Nach Hausdurchsuchungen wurden beide Männer festgenommen. Bei den Einvernahmen zeigten sie sich hinsichtlich wesentlicher Vorwürfe geständig. Die beiden wurden in die Justizanstalt Ried eingeliefert, über sie wurde Untersuchungshaft verhängt.

Weitere Festnahmen in Oberösterreich

Doch damit war der Fall für die Ermittler noch lange nicht abgeschlossen. Bei ihren Nachforschungen stießen sie auf weitere Drogengeschäfte, die teilweise gar nichts mit den beiden Hauptverdächtigen zu tun hatten.

In mehreren oberösterreichischen Bezirken wurden daraufhin zusätzliche Verdächtige festgenommen. Gegen einige wurde bereits Untersuchungshaft verhängt.

Die Bilder des Tages i ?

Auch in Salzburg gab es eine Festnahme: Eine Frau soll den 50-Jährigen über längere Zeit mit Marihuana versorgt haben. Sie sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft