i Eine Linzerin kämpft nach mehreren Krankheiten um eine Invaliditätspension. Sie ist bei den zuständigen Ämtern jedoch abgeblitzt. Privat/Heute Streit um Invaliditätspension Vier Herzinfarkte! Linzerin (48) kämpft um ihre Pension Trotz gesundheitlicher Probleme soll Erika S. (48) sich weiterhin um Jobs bemühen und darf (noch) nicht in den Ruhestand. Nun droht sogar Geldverlust. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Herzinfarkte, seit September 2025 in Krankenstand und schwer bedient. Dennoch soll Erika S. (Name geändert) weiterarbeiten. Denn die Pensionsversicherung Österreich (PV oder PVA) hat den Antrag der 48-Jährigen auf Invalidenpension abgelehnt.

"Aus dem PVA-Gutachten geht hervor, dass für mich eine Stelle für 20 Stunden zumutbar wäre. Aber die Sozialhilfe schreibt mir 38,5 Stunden vor. Ich hatte viele Herzinfarkte und ich weiß nun nicht mehr weiter", so die 48-Jährige verzweifelt zu "Heute".

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Die Oberösterreicherin klagte gegen den Bescheid, das Verfahren ist nun anhängig, die Entscheidung steht noch aus. Dennoch muss sich Erika S. weiterhin um eine Arbeitsstelle bemühen. Denn auf Anfrage von "Heute" kam heraus: die PVA verlangt einen 20-Stunden-Job bis zur endgültigen Klärung des verzwickten Falls.

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Arbeitsversuch scheitert nach wenigen Tagen

Zwar will die Linzerin arbeiten, doch die meisten Jobs sind ihr zu schwer: Zuletzt etwa begann sie in einem Buffet-Restaurant als Serviererin. "Ich war dort auf Probe, konnte aber nach kurzer Zeit nicht weitermachen", schildert Erika S.

Genau dieser kurze Job bringt ihr nun weitere Probleme ein. Denn die Stadt will prüfen, ob das rasche Arbeits-Aus nun sogar Geldkürzungen bei der Sozialhilfe zufolge hat. Um die Umstände zu klären, muss Erika S. innerhalb von 14 Tagen weitere Informationen vorlegen. Zwar wurde die Sozialhilfe für Oktober und November bereits ausbezahlt, doch die Frau muss ums Dezembergeld bangen.

Bei Verstößen drohen hohe Kürzungen

Die ganze Situation ist extrem belastend: Zu den gesundheitlichen Themen kommt noch die Belastung des Gerichtsverfahrens. Und: Bis zum Urteil muss die Betroffenere jeden ihrer Schritte für die Behörden dokumentieren und sich weiterhin regelmäßig und vollständig um Jobs bemühen, zumutbare Arbeiten auch annehmen.

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Denn tut sie das nicht, wird ihr kurz vor Weihnachten das Geld gestrichen. "Ich bin mittlerweile verzweifelt und habe extreme Zukunftssorgen", klagt die Frau und hofft nun auf ein Gerichtsurteil zu ihren Gunsten.