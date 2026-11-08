i Unter dem Motto „Auch dein Handy braucht mal Ruhe“ sollen Fahrgäste dazu gebracht werden, beim Telefonieren und Musikhören mehr Rücksicht auf andere zu nehmen. LINZ AG Aktion nach Wiener Vorbild "Kein Genierer?" Linz setzt Zeichen gegen Lärm in Öffis Laute Telefonate, Musik und Videos ohne Kopfhörer: Was viele Fahrgäste in Bus und Bim nervt, nehmen die LINZ AG LINIEN jetzt ins Visier. Von Andreas Neumayer 08.11.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Linz mit den Öffis unterwegs ist, kennt die Situation: Nebenan telefoniert jemand laut oder schaut Videos am Handy – ohne Kopfhörer. Genau dieses Verhalten steht jetzt im Mittelpunkt der Kampagne "Rücksicht kommt an" der LINZ AG LINIEN.

Unter dem Motto "Auch dein Handy braucht mal Ruhe" sollen Fahrgäste dazu gebracht werden, beim Telefonieren und Musikhören mehr Rücksicht auf andere zu nehmen.

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Riesiges Handy sorgt für Aufmerksamkeit

Riesiges Handy sorgt für Aufmerksamkeit. Dafür haben sich die LINZ AG LINIEN Unterstützung von der Linzer Theatergruppe "Impropheten" geholt. Die Schauspieler sind mit einem überdimensionalen Handy in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und machen mit humorvollen Aktionen auf das Thema aufmerksam.

Nach ersten Einsätzen im April und Mai wurde die Aktion für den Herbst fortgesetzt. Schwerpunkttermine waren der 29. und 30. September sowie der 20. und 21. Oktober, vor allem im Bereich der Linzer Landstraße.

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Auch Essen und blockierte Türen im Visier

Doch nicht nur laute Handys sind Thema. Die Kampagne soll auch auf andere Ärgernisse im Öffi-Alltag aufmerksam machen. Dazu zählen blockierte Einstiegsbereiche, Essen in den Fahrzeugen und mangelnde Rücksicht auf Mitreisende. Mit Plakaten, Infoscreens und Beiträgen in sozialen Medien wollen die LINZ AG LINIEN ihre Fahrgäste erreichen.

Die Bilder des Tages i ?

"Die LINZ AG LINIEN sind ein vielfältiger Mobilitätsanbieter, der jährlich mehr als 100 Millionen Fahrgäste zuverlässig an ihr Ziel bringt. Mit unserer Kampagne wollen wir die Relevanz von gegenseitiger Rücksichtnahme in den Fahrzeugen humorvoll verdeutlichen. Denn jeder Fahrgast kann seinen Teil zu einem respektvollen und wertschätzenden Miteinander leisten", sagt LINZ AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.