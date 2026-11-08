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Mehrere Feuerwehren waren am Sonntagvormittag in der Riedmark im Einsatz.
Mehrere Feuerwehren waren am Sonntagvormittag in der Riedmark im Einsatz.
fotokerschi.at
Fünf Feuerwehren im Einsatz

Garage in Flammen – Großeinsatz in der Riedmark

Feueralarm am Sonntagvormittag in Ried in der Riedmark: Mitten im Ortszentrum stand eine Garage in Flammen. Gleich fünf Feuerwehren rückten aus.
Von Andreas Neumayer
08.11.2026, 13:45
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Der Brand brach in einer Garage in der Klostergasse aus, nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt. Das Gebäude wurde nicht zum Parken von Fahrzeugen, sondern als Abstellraum genutzt.

Der Atemschutztrupp brachte das Feuer unter Kontrolle
Der Atemschutztrupp brachte das Feuer unter Kontrolle
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Feuerwehr konnte Flammen rasch löschen

Gleich fünf Feuerwehren wurden alarmiert: Altaist-Hartl, Blindendorf, Obenberg, Ried in der Riedmark und Zirking. Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen durch das rasche Eingreifen schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

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Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Warum der Brand in der Garage ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Ursache laufen

, 08.11.2026, 13:45
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