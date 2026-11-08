Garage in Flammen – Großeinsatz in der Riedmark

Der Brand brach in einer Garage in der Klostergasse aus, nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt. Das Gebäude wurde nicht zum Parken von Fahrzeugen, sondern als Abstellraum genutzt.
Gleich fünf Feuerwehren wurden alarmiert: Altaist-Hartl, Blindendorf, Obenberg, Ried in der Riedmark und Zirking. Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen durch das rasche Eingreifen schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.
Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.
Warum der Brand in der Garage ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Ursache laufen