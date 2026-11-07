i Ein 34-Jähriger stürzte bei Forstarbeiten mit seinem Traktor bis zu 30 Meter in die Tiefe. (Symbolbild) istock 30 Meter in Tiefe Papa hört Schreie – Sohn (34) stürzt mit Traktor ab Ein 34-Jähriger stürzte bei Forstarbeiten mit seinem Traktor bis zu 30 Meter in die Tiefe. Sein Vater hörte den Unfall und alarmierte die Rettung. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Forstunfall hat sich am Samstagvormittag in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) ereignet. Ein 34-Jähriger kam mit seinem Traktor von einem schmalen Forstweg ab und stürzte 20 bis 30 Meter über einen steilen Hang in die Tiefe.

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Sein Vater hörte gegen 9 Uhr zunächst einen lauten Krach, kurz darauf die Schreie seines Sohnes. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte.

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Der 34-Jährige zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu. Mehrere Feuerwehrleute mussten ihn auf einer Trage durch das steile Gelände zum Rettungswagen bringen. Anschließend wurde er ins Klinikum Wels eingeliefert. Warum der Traktor vom Weg abkam, ist noch unklar.