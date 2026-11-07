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Mit einem Hammer hat der Täter auf die Scheibe eingedroschen.
Mit einem Hammer hat der Täter auf die Scheibe eingedroschen.
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Fahndung erfolgreich

Juwelier-Einbruch: Teenager gesteht nach Flucht

Ein 18-Jähriger Syrer soll in Kirchdorf das Schaufenster eines Juweliers eingeschlagen haben. Die Panzerglasscheibe stoppte ihn. Nun gestand der Mann.
Von Österreich Heute
07.11.2026, 11:24
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Mitten in der Nacht schlug ein Unbekannter bei einem Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems (OÖ) zu. Am 26. Oktober gegen 3 Uhr versuchte der Täter, die Schaufensterscheibe des Geschäfts einzuschlagen.

"Ärgste Attacke": Wiener nach Juwelier-Coup fassungslos

Vermutlich mit einem Nothammer hämmerte der Einbrecher mehrmals gegen die Scheibe. Das äußere Glas wurde dabei schwer beschädigt, die dahinterliegende Panzerverglasung hielt den Schlägen jedoch stand.

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Einbrecher flüchtete mit E-Scooter

Ohne Beute ergriff der Unbekannte schließlich die Flucht. Dafür nutzte er einen schwarzen E-Scooter mit zwei auffälligen runden Rücklichtern.

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Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Flüchtigen zunächst nicht aufspüren. Aufnahmen einer Überwachungskamera lieferten wichtige Hinweise: Der Täter war schlank, vermutlich noch jugendlich und vollständig schwarz gekleidet. Er trug eine Sturmhaube mit dem Buchstaben "A", eine Kapuzenjacke, eine Hose sowie schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

18-jähriger Syrer gesteht Tat

Nach intensiven Ermittlungen gelang den Polizisten aus Kirchdorf und Kremsmünster schließlich der Durchbruch. Sie konnten einen 18-jährigen syrischen Staatsbürger aus dem Bezirk Kirchdorf als Tatverdächtigen ausforschen.

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Bei seiner Einvernahme zeigte sich der junge Mann geständig. Obwohl er keine Beute machen konnte, richtete er bei dem Einbruchsversuch erheblichen Schaden an: Dieser liegt laut Polizei im fünfstelligen Euro-Bereich. Der 18-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

red, 07.11.2026, 11:24
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