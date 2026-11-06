Kilometerlanger Stau! Crash sorgt für Chaos auf A25

Ein Unfall auf der Welser Autobahn (A25) hat am Freitagnachmittag für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Nach Angaben des ÖAMTC krachten gegen 13.30 Uhr zwischen Wels-Ost und Weißkirchen in Fahrtrichtung Linz ein Pkw und ein Lkw zusammen. Der Crash ereignete sich mitten im Baustellenbereich.
Die Autobahn musste daraufhin in Richtung Linz komplett gesperrt werden. Im dichten Nachmittagsverkehr bildete sich rasch ein langer Stau, der über den Knoten Wels bis auf die Innkreis Autobahn (A8) zurückreichte.
Doch nicht nur auf der A25 ging kaum noch etwas. Auch im Welser Stadtgebiet kamen Autofahrer nur schleppend voran. Besonders betroffen waren die B137 und die B1. In der Gegenrichtung stand wegen der Aufräumarbeiten zeitweise ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.
Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Lkw kam, war zunächst noch unklar.