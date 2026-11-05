i In der Straßenbahn verletzte sich ein Fahrgast (Symbolbild) Linz AG/fotokerschi.at Lenkerin eingeklemmt Linz: Auto kracht in Straßenbahn – Verletzte und Chaos Heftiger Zusammenstoß mitten in Linz! Auf der Nibelungenbrücke kollidierte ein Auto mit einer Straßenbahn. Eine Person wurde verletzt. Von Andreas Neumayer 05.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung in Linz am Donnerstag zu Mittag: Gegen 12 Uhr krachte ein VW beim Auffahren auf die Nibelungenbrücke seitlich gegen eine Straßenbahn. Der Unfall hatte nicht nur einen Verletzten zur Folge, sondern sorgte auch für massive Verkehrsbehinderungen.

Bei dem Zusammenstoß beziehungsweise der anschließenden Vollbremsung stürzte eine Person in der Straßenbahn und verletzte sich. Der Samariterbund Linz versorgte den Fahrgast noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

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Autofahrerin im Wagen eingeklemmt

Auch die Berufsfeuerwehr musste anrücken. Die VW-Lenkerin war nach dem Crash in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. Einsatzkräfte holten die Frau aus dem Wagen. Sie blieb unverletzt.

Der Unfall passierte an einer schwierigen Stelle: Autofahrer müssen dort eine 90-Grad-Rechtskurve nehmen, um auf die Nibelungenbrücke zu gelangen. Besonders für Ortsunkundige kann die Verkehrsführung herausfordernd sein. Hinzu kommt die neue Radspur in Richtung Norden.

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Brücke größtenteils gesperrt

Die Folgen bekamen zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu spüren. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Nibelungenbrücke großräumig gesperrt. Sowohl Autos als auch Straßenbahnen waren von erheblichen Verzögerungen betroffen.