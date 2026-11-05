Dreister Coup! Diebe stehlen gleich drei Traktoren

Die Täter gingen offenbar gezielt vor: Zwischen 0.45 und 1.45 Uhr drangen mindestens vier Unbekannte in das landwirtschaftliche Anwesen ein. Neben drei Traktoren ließen sie auch mehrere Elektrowerkzeuge mitgehen.
Um eine Ortung der Fahrzeuge zu verhindern, bauten die Diebe die GPS-Tracker aus den Traktoren aus und ließen sie am Tatort zurück.
Anschließend fuhren die Täter mit den gestohlenen Traktoren über ein Feld zu einem Güterweg. Dort wartete bereits ein Sattelschlepper, auf den die Fahrzeuge verladen wurden. Danach verliert sich die Spur der Diebe.
Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 403333 entgegengenommen