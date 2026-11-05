i Diese Traktoren sind verschwunden. fotokerschi.at GPS-Geräte extra ausgebaut Dreister Coup! Diebe stehlen gleich drei Traktoren Unbekannte schlugen in der Nacht auf Mittwoch auf einem Bauernhof in Oftering zu. Sie stahlen drei Traktoren und flüchteten mit einem Sattelschlepper. Von Andreas Neumayer 05.11.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Täter gingen offenbar gezielt vor: Zwischen 0.45 und 1.45 Uhr drangen mindestens vier Unbekannte in das landwirtschaftliche Anwesen ein. Neben drei Traktoren ließen sie auch mehrere Elektrowerkzeuge mitgehen.

Um eine Ortung der Fahrzeuge zu verhindern, bauten die Diebe die GPS-Tracker aus den Traktoren aus und ließen sie am Tatort zurück.

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Polizei sucht Zeugen

Anschließend fuhren die Täter mit den gestohlenen Traktoren über ein Feld zu einem Güterweg. Dort wartete bereits ein Sattelschlepper, auf den die Fahrzeuge verladen wurden. Danach verliert sich die Spur der Diebe.

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Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 403333 entgegengenommen