i Die Polizisten trafen den Beschuldigten in dessen Wohnung an und nahmen ihn widerstandslos fest. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Bezirk Schärding Einbrecher zückt plötzlich Messer – Bewohner wehrt sich Ein 37-Jähriger soll in eine Wohnung im Bezirk Schärding eingebrochen sein und den Bewohner (46) mit einem Messer attackiert haben. Von André Wilding 05.11.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weil er von einem 37-jährigen Mann in seiner eigenen Wohnung mit einem Messer bedroht worden sei, rief ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Schärding am Dienstag gegen 22:45 Uhr den Polizeinotruf.

Er wollte Deckenleuchte stehlen

Der 37-Jährige wird beschuldigt, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft zu haben und dann versucht zu haben, eine Deckenleuchte zu stehlen. Der 46-Jährige betrat ihn auf frischer Tat und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung.

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Nach mutmaßlich gegenseitigen Faustschlägen, wird der Beschuldigte verdächtigt, ein Klappmesser gezückt zu haben, um damit auf den Bewohner einzustechen. Letzterem gelang es jedoch, den Beschuldigten aus der Wohnung zu drängen und dabei unverletzt zu bleiben.

Die Polizisten trafen den Beschuldigten in dessen Wohnung an und nahmen ihn widerstandslos fest.

Klappmesser sichergestellt

In der Wohnung fanden sie das Klappmesser als mutmaßliche Tatwaffe. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige für weitere Einbruchsdiebstähle zwischen Ende August und Mitte September im selben Wohnhaus verantwortlich sein dürfte.

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Bei seiner Einvernahme machte der Beschuldigte wirre Angaben und zeigte sich nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.