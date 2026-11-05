Startseite Österreich Oberösterreich
Die Polizei zog die Autofahrerin aus dem Verkehr.
Die Polizei zog die Autofahrerin aus dem Verkehr.
Heute/Ian Ehm (Symbolbild)
Führerschein ist weg

Alko-Lenkerin (38) fuhr einfach mit Platten weiter

Mit einem platten Reifen und 1,7 Promille war eine 38-Jährige in Laakirchen unterwegs. Die Polizei stoppte die Frau und nahm ihr den Führerschein ab.
Von André Wilding
05.11.2026, 10:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine Polizeistreife wurde am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in Laakirchen auf einen Pkw aufmerksam, der mit einem platten Reifen unterwegs war.

Das Fahrzeug wurde daraufhin kontrolliert. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck gab an, dass sie den Reifenschaden bereits im Ortsteil Steyrermühl bemerkt habe.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Da der Kompressor einer naheliegenden Tankstelle jedoch nicht in Betrieb war, habe sie ihre Fahrt kurzerhand fortgesetzt.

Auch interessant

2,64 Promille! Radfahrer (58) fährt Schlangenlinien
Alko-E-Scooter-Lenkerin 2 Mal von Polizei gestoppt
2,78 Promille! Freundin verriet betrunkenen Lenker (24)

1,7 Promille im Blut

Da bei der Frau deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahrgenommen werden konnten, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 1,7 Promille positiv.

Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft Gmunden mehrfach angezeigt.

wil, 05.11.2026, 10:15
Mehr zum Thema
Alkolenker Alkohol Panne LPD Oberösterreich

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreich Oberösterreich Polizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote