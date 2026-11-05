i Die Polizei zog die Autofahrerin aus dem Verkehr. Heute/Ian Ehm (Symbolbild) Führerschein ist weg Alko-Lenkerin (38) fuhr einfach mit Platten weiter Mit einem platten Reifen und 1,7 Promille war eine 38-Jährige in Laakirchen unterwegs. Die Polizei stoppte die Frau und nahm ihr den Führerschein ab. Von André Wilding 05.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Polizeistreife wurde am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in Laakirchen auf einen Pkw aufmerksam, der mit einem platten Reifen unterwegs war.

Das Fahrzeug wurde daraufhin kontrolliert. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck gab an, dass sie den Reifenschaden bereits im Ortsteil Steyrermühl bemerkt habe.

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Da der Kompressor einer naheliegenden Tankstelle jedoch nicht in Betrieb war, habe sie ihre Fahrt kurzerhand fortgesetzt.

1,7 Promille im Blut

Da bei der Frau deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahrgenommen werden konnten, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 1,7 Promille positiv.

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Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft Gmunden mehrfach angezeigt.