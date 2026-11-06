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Einsatz in der Nacht

Frau ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt

Große Sorge in Viechtwang! Eine Bewohnerin eines Altenheims wird seit Donnerstag vermisst. Zahlreiche Einsatzkräfte suchen nach der Frau.
Von André Wilding
06.11.2026, 06:45
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Die Feuerwehren Grünau im Almtal, Viechtwang, Scharnstein und Laakirchen wurden am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Personensuche" nach Viechtwang alarmiert.

Anlass war das Verschwinden einer älteren Dame aus einem Altenheim. Unverzüglich wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, an der mehrere Einsatzorganisationen beteiligt waren.

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Zur Unterstützung der Bodensuche kamen Drohnen der Polizei sowie des Roten Kreuzes und der Feuerwehren Grünau im Almtal und Laakirchen zum Einsatz, womit das Suchgebiet auch aus der Luft kontrolliert werden konnte.

Weitere Spezialkräfte zur Suche angefordert

Im Verlauf des Abends wurde die Zahl der eingesetzten Kräfte weiter erhöht.

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Gegen 18:15 Uhr wurde auch die Drohnengruppe des Bezirkes Kirchdorf alarmiert, um zusätzliche technische Möglichkeiten für die Suche bereitzustellen.

Speziell ausgebildete Rettungshunde der Österreichischen Rettungshundebrigade sowie des Roten Kreuzes kamen ebenfalls zum Einsatz, um die vermisste Bewohnerin aufzuspüren. Gegen 18:29 Uhr wurde zudem die Feuerwehr am Bäckerberg zur Unterstützung nachalarmiert.

wil, 06.11.2026, 06:45
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