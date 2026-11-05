i Der Pkw überschlug sich mehrfach, ein Baum wurde ausgerissen. Für den 66-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät. TEAM FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER Horror-Unfall in OÖ Auto überschlägt sich mehrfach – Lenker (66) tot Ein 66-Jähriger kam im Bezirk Perg mit seinem Auto von der Straße ab. Nach einem heftigen Crash starb er noch an der Unfallstelle. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 66-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Perg ums Leben gekommen. Sein Wagen kam auf der B123 von der Fahrbahn ab, schleuderte über eine Wiese und überschlug sich mehrmals. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann war am 5. November gegen 11.45 Uhr von Wartberg ob der Aist in Richtung Mauthausen unterwegs. Im Ortschaftsbereich Holzgasse in der Gemeinde Ried in der Riedmark verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Der Pkw schleuderte rund 100 Meter über eine angrenzende Wiese, ehe er mit der Fahrerseite gegen einen etwa 25 Zentimeter dicken Birnenbaum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum abgerissen. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrmals und kam erst weitere 100 Meter entfernt zum Stillstand.

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Feuerwehr musste Leblosen aus Wrack befreien

Bei dem Unfall wurde auch ein Reifen vom Fahrzeug weggeschleudert. Er beschädigte die Wand eines Nebengebäudes auf einem angrenzenden Bauernhof.

Der 66-Jährige war im völlig zerstörten Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungsdienst und Notarzt versuchten, den Mann vor Ort zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen starb er noch an der Unfallstelle.