Eingeklemmt! Mann bei Crash in Salzburg schwer verletzt

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Morzger Straße in der Stadt Salzburg ereignet. Der Zusammenprall war derart heftig, dass ein Pkw auf eine Böschung geschleudert wurde. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.
Wie eine Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg auf Anfrage bestätigt, wurde eine schwer verletzte Person nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten befreien. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert.
Laut Polizei wird der Leichtverletzte zudem einem Amtsarzt vorgeführt. Nähere Hintergründe dazu sind derzeit nicht bekannt.
Die Berufsfeuerwehr Salzburg stand ebenfalls im Einsatz und führte Sicherungs- sowie Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch.
Wie es zu dem heftigen Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Das Unfallkommando der Salzburger Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.