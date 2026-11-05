i Am Flughafen Salzburg werden Zufahrten und Eingänge zum Gelände kontrolliert. (Symbolfoto) Getty Images Alles wird kontrolliert Großeinsatz der Polizei! Drohung gegen Flughafen Große Aufregung am Flughafen Salzburg: Eine bislang unbekannte Drohung hat am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Von Österreich Heute 05.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Flughafen Salzburg läuft am Donnerstagmorgen, 5. November, ein größerer Polizeieinsatz. Wie eine Polizeisprecherin dem ORF bestätigte, ist eine Drohung eingegangen. Diese werde nun routinemäßig überprüft.

Worum es bei der Drohung genau geht, ist derzeit noch unklar. Weder die Polizei noch Flughafensprecher Alexander Klaus wollten nähere Angaben dazu machen.

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Strenge Kontrollen am Flughafen

Die Einsatzkräfte kontrollieren derzeit die Zufahrten und Eingänge zum Flughafengelände. Eine Evakuierung des Gebäudes war bisher nicht notwendig.

Der Flugverkehr läuft laut den bisherigen Informationen trotz des Polizeieinsatzes normal weiter. Weitere Details zu den Hintergründen der Drohung sind noch nicht bekannt.