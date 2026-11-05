i Für die wichtige Operation waren nicht genug Ärzte verfügbar (Symbolbild). iStock Familie will 120.000 Euro Nicht genügend Ärzte – Mann starb nach Aorta-Riss Ein 79-Jähriger starb nach einem dramatischen medizinischen Notfall in Salzburg. Jetzt kämpft seine Familie vor Gericht um 120.000 Euro. Von Österreich Heute 05.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wettlauf gegen die Zeit, der für einen 79-jährigen Patienten tödlich endete! Bei dem Mann aus Salzburg riss die Hauptschlagader (Aorta) – er musste dringend operiert werden. Doch ein zweites Herzchirurgie-Team für Notfälle außerhalb der regulären Dienstzeiten gab es nicht. Der Patient sollte nach Linz verlegt werden – doch die Hilfe kam zu spät.

Jetzt beschäftigt der tragische Fall die Justiz. Die Hinterbliebenen fordern von den Salzburger Landeskliniken (SALK) 120.000 Euro Schmerzensgeld.

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Zweites Notfallteam fehlte

Am Donnerstag stand vor Gericht die Frage im Mittelpunkt, warum kein zweites Herzchirurgie-Team bereitstand. Der ehemalige Primar der Herzabteilung erklärte laut dem ORF, dass eine zusätzliche Bereitschaft mit dem damaligen Personalstand organisatorisch nicht möglich gewesen sei.

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Mindestens sieben Mitarbeiter wären nötig gewesen, um ein solches Reserveteam aufzustellen. Bei jährlich nur rund 30 derartigen Spezialnotfällen seien die personellen Ressourcen begrenzt gewesen.

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Familie kämpft um 120.000 Euro

Seit einem Jahr kämpfen die Hinterbliebenen vor Gericht. Die Landeskliniken bestreiten allerdings jegliche Versäumnisse. Die Klinikgesellschaft habe als Dienstgeber die Personalvorgaben gemacht.

Wer für die fehlende zweite Bereitschaft verantwortlich war, ist weiterhin Gegenstand des Verfahrens. Ein Gutachter wurde bestellt, zahlreiche damals beteiligte Ärzte müssen noch angehört werden.