Startseite Österreich Salzburg
Am Salzburger Flughafen läuft ein Polizei-Großeinsatz.
Am Salzburger Flughafen läuft ein Polizei-Großeinsatz.
FMT-Pictures
Drohung eingegangen

Polizei steht an Salzburger Flughafen im Großeinsatz

Große Aufregung am Flughafen Salzburg! Nach einer Drohung am Donnerstagmorgen ist die Polizei im Einsatz. Der Flugverkehr läuft normal weiter.
Von Michael Rauhofer-Redl
05.11.2026, 11:01
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Donnerstag ist am Flughafen Salzburg ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Wie Flughafensprecher Alexander Klaus gegenüber "Heute" bestätigt, ging kurz nach 6 Uhr morgens eine Drohung ein. Diese werde von der Polizei routinemäßig überprüft.

Polizei kontrolliert Zufahrten und Eingänge

Worum es bei der Drohung konkret geht, ist derzeit noch unklar. Weder die Polizei noch Flughafensprecher Klaus wollten nähere Angaben machen. Einsatzkräfte kontrollieren derzeit die Zufahrten und Eingänge zum Flughafengelände.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Eine Evakuierung des Flughafengebäudes war bisher nicht notwendig. Auch der Flugverkehr ist von dem Polizeieinsatz nicht betroffen. Laut Klaus starten und landen die Maschinen weiterhin planmäßig.

Auch interessant

Großeinsatz der Polizei! Drohung gegen Flughafen
Flughafen-Zaun durchbrochen – Großalarm in Leipzig
Luftnotlage! Polizei riegelt kompletten Flughafen ab

Die Hintergründe der Drohung sind noch Gegenstand der polizeilichen Überprüfung.

mrr, 05.11.2026, 11:01
Mehr zum Thema
Salzburg Flughafen Polizeieinsatz Drohung

Weiterlesen

Weitere Storys
Polizei LPD Salzburg
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote