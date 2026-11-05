Polizei steht an Salzburger Flughafen im Großeinsatz

Am Donnerstag ist am Flughafen Salzburg ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Wie Flughafensprecher Alexander Klaus gegenüber "Heute" bestätigt, ging kurz nach 6 Uhr morgens eine Drohung ein. Diese werde von der Polizei routinemäßig überprüft.
Worum es bei der Drohung konkret geht, ist derzeit noch unklar. Weder die Polizei noch Flughafensprecher Klaus wollten nähere Angaben machen. Einsatzkräfte kontrollieren derzeit die Zufahrten und Eingänge zum Flughafengelände.
Eine Evakuierung des Flughafengebäudes war bisher nicht notwendig. Auch der Flugverkehr ist von dem Polizeieinsatz nicht betroffen. Laut Klaus starten und landen die Maschinen weiterhin planmäßig.
Die Hintergründe der Drohung sind noch Gegenstand der polizeilichen Überprüfung.