i Am Salzburger Flughafen läuft ein Polizei-Großeinsatz. FMT-Pictures Drohung eingegangen Polizei steht an Salzburger Flughafen im Großeinsatz Große Aufregung am Flughafen Salzburg! Nach einer Drohung am Donnerstagmorgen ist die Polizei im Einsatz. Der Flugverkehr läuft normal weiter. Von Michael Rauhofer-Redl 05.11.2026, 11:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag ist am Flughafen Salzburg ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Wie Flughafensprecher Alexander Klaus gegenüber "Heute" bestätigt, ging kurz nach 6 Uhr morgens eine Drohung ein. Diese werde von der Polizei routinemäßig überprüft.

Drohung am Airport – Polizei steht im Großeinsatz i ?

Polizei kontrolliert Zufahrten und Eingänge

Worum es bei der Drohung konkret geht, ist derzeit noch unklar. Weder die Polizei noch Flughafensprecher Klaus wollten nähere Angaben machen. Einsatzkräfte kontrollieren derzeit die Zufahrten und Eingänge zum Flughafengelände.

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Eine Evakuierung des Flughafengebäudes war bisher nicht notwendig. Auch der Flugverkehr ist von dem Polizeieinsatz nicht betroffen. Laut Klaus starten und landen die Maschinen weiterhin planmäßig.

Die Hintergründe der Drohung sind noch Gegenstand der polizeilichen Überprüfung.