Fünf Wochen zu spät – Grippeimpfstoff endlich da

Wer sich heuer gegen die Grippe impfen lassen wollte, musste teilweise lange warten. Der Impfstoff für Erwachsene unter 60 Jahren hätte eigentlich schon Anfang Oktober eintreffen sollen. Doch daraus wurde nichts. Erst mit fünf Wochen Verspätung ist der Impfstoff nun verfügbar.
Grund für die Verzögerung waren europaweite Lieferengpässe. Diese wurden durch einen Produktionsfehler beim Hersteller Viatris verursacht. Bislang konnten deshalb nur Risikogruppen wie Kinder und Menschen über 60 Jahren gegen Influenza geimpft werden.
Jetzt gibt es Entwarnung: Seit vergangener Woche wird der Standard-Grippeimpfstoff bundesweit verteilt. Allein in Salzburg stehen nun rund 80.000 Impfdosen zur Verfügung.
Das entspricht der Zahl jener Menschen, die sich in der vergangenen Grippesaison im Bundesland impfen ließen. Die Impfstoffe können bereits von Hausärzten bestellt und an Patienten verabreicht werden.
Wer sich bisher noch nicht gegen die Grippe impfen lassen konnte, hat nun die Möglichkeit dazu. Die ersten Impfungen laufen bereits, wie der Vorsitzende der Salzburger ÖGK, Thom Kienberger, im ORF bestätigt.
"Die Hausärzte, die die Impfungen durchführen, durften diese schon bestellen und impfen auch schon die Patienten und Patientinnen", erklärte er.