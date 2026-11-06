i Die 11-jährige Mila Götzinger aus Perg (OÖ) ist heuer das Friedenslichtkind ORF Besondere Ehre für Elfjährige Mila bringt heuer das Friedenslicht nach Österreich Eine besondere Aufgabe wartet auf Mila Götzinger. Warum gerade sie ausgewählt wurde und welche Botschaft ihr besonders am Herzen liegt. Von Österreich Heute 06.11.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Entscheidung ist gefallen! Die elfjährige Mila Götzinger aus Perg im Mühlviertel (OÖ) ist das Friedenslichtkind 2026. Damit übernimmt die Schülerin eine besondere Rolle bei einer der bekanntesten österreichischen Weihnachtstraditionen.

Das ORF-Friedenslicht wird kommende Woche in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Von Oberösterreich aus soll die Flamme anschließend in zahlreiche Länder der Welt weitergegeben werden.

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Darum wurde Mila ausgewählt

Dass die Wahl auf die Elfjährige fiel, hat einen besonderen Grund: Mila engagiert sich beim Jugendrotkreuz und setzt sich schon in jungen Jahren für andere Menschen ein. "Wir lernen hier, wie man Verbände macht, Leute reanimiert und versorgt", erzählt sie über ihre Tätigkeit. Dieses Wissen sei für das ganze Leben hilfreich, weil man dadurch anderen Menschen in Not helfen könne.

Mila besucht das Europagymnasium vom Guten Hirten in Baumgartenberg. Später möchte sie einmal Fernsehmoderatorin werden.

Elfjährige hat einen großen Wunsch

Mit dem Friedenslicht verbindet Mila eine klare Botschaft. Menschen und Länder sollten einander unterstützen, findet sie. Besonders wichtig ist ihr eine Welt ohne Krieg. "Und es sollen auch keine Waffen mehr hergestellt werden, denn ohne Waffen kann man keine Kriege führen", sagt die Elfjährige.

Die Bilder des Tages i ?

Das ORF-Friedenslicht gibt es bereits seit 1986. Seither soll die Flamme jedes Jahr zu Weihnachten an den Frieden erinnern und Menschen über Ländergrenzen hinweg verbinden.