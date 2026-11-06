i Wolfgang Hofer, die beiden Geschäftsführer Monika Zechmeister und Peter Hildebrand sowie Rainer Eisner von Loxone Lighthouse. Betten Reiter 385 Mitarbeiter Nach 73 Jahren! Betten Reiter bekommt neuen Eigentümer Eigentümerwechsel bei Betten Reiter! Das oberösterreichische Unternehmen wird von Loxone Lighthouse übernommen. Die Geschäftsführung bleibt bestehen. Von Österreich Heute 06.11.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim österreichischen Heimtextilienhändler Betten Reiter kommt es zu einem großen Eigentümerwechsel. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leonding bei Linz wird künftig zur Loxone Lighthouse GmbH gehören. Betroffen sind 385 Mitarbeiter und 18 Standorte in ganz Österreich.

Wie die beiden Unternehmen am Freitag bekannt gaben, übernimmt Loxone Lighthouse sämtliche Anteile an der Konzernmutter H.R.S. Textil GmbH. Bisher lagen diese bei der Cornelia Hildebrand Privatstiftung und der Theresia Strumberger Privatstiftung.

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Das ändert sich jetzt bei Betten Reiter

Für die Mitarbeiter und Kunden soll vorerst vieles beim Alten bleiben. Die bisherige Geschäftsführung mit Monika Zechmeister und Peter Hildebrand bleibt im Amt. Auch die bestehenden Standorte sollen weitergeführt werden.

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"Es ist mir ein Herzensanliegen, Betten Reiter sicher in die Zukunft zu führen", erklärt Geschäftsführer Peter Hildebrand.

Der Verkauf ist allerdings noch nicht endgültig abgeschlossen. Die Übernahme wurde bei der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung eingereicht. Nach einer Genehmigung soll die Transaktion rückwirkend mit 1. März 2026 abgeschlossen werden.

Neuer Eigentümer hat bereits mehrere Firmen gekauft

Hinter dem Käufer steht die oberösterreichische Loxone Lighthouse GmbH mit Sitz in Kollerschlag. Das 2020 gegründete Unternehmen ist auf die Übernahme mittelständischer Betriebe spezialisiert und hat bereits mehr als zehn Firmen in Österreich und Deutschland übernommen.

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Betten Reiter wurde 1953 gegründet und erwirtschaftete zuletzt mit seinen 18 Filialen einen Jahresumsatz von rund 86 Millionen Euro. In Leonding betreibt das Unternehmen zudem eine eigene Produktion für Heimtextilien.

Der neue Eigentümer will den bisherigen Kurs fortsetzen. "Wir sind keine kurzfristigen Finanzinvestoren, sondern langfristige und nachhaltige Eigentümer. Wir werden den bisher so erfolgreichen Kurs bei Betten Reiter fortsetzen", betont Loxone-Lighthouse-Geschäftsführer Rainer Eisner.