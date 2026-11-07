i Die Polizei stand plötzlich selbst unter Beschuss. (Symbolbild) istock Zwei Festnahmen Familie streitet und attackiert plötzlich Polizisten Ein Familienstreit in Linz-Ebelsberg ist am Freitagabend völlig eskaliert. Vater und Sohn attackierten Polizisten und wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als ruhiger Polizeieinsatz begann, endete mit zwei Festnahmen: Am Freitagabend (6. November) wurden Polizisten zu einem Familienstreit im Linzer Stadtteil Ebelsberg gerufen. Die Beamten versuchten zunächst, die Situation zu beruhigen. Doch plötzlich eskalierte der Streit.

29-Jähriger schlägt auf Polizisten ein

Ein 29-jähriger türkischer Staatsbürger soll völlig unvermittelt auf einen Polizisten eingeschlagen haben, um ihn zu Boden zu stoßen. Die Beamten reagierten sofort und fixierten den Mann. Weil er sich massiv gegen die Festnahme wehrte, mussten ihm neben Handfesseln auch Fußfesseln angelegt werden.

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Doch damit nicht genug: Auch der 55-jährige Vater des Mannes mischte sich ein. Er soll zwei Polizisten zur Seite gestoßen haben, um die Festnahme seines Sohnes zu verhindern.

Vater und Sohn festgenommen

Die Beamten nahmen schließlich auch den 55-Jährigen fest. Vater und Sohn wurden ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Trotz der heftigen Gegenwehr gelang es den Polizisten, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, weder die beiden Festgenommenen noch die eingesetzten Beamten.