i Eine großangelegte Suche nach einer vermissten 89-Jährigen im Bezirk Gmunden endete tragisch. laumat/Matthias Lauber Traurige Gewissheit Große Suchaktion! Vermisste (89) tot in Bach entdeckt Eine großangelegte Suche nach einer vermissten 89-Jährigen im Bezirk Gmunden endete tragisch. Die Pensionistin wurde tot in einem Bach entdeckt. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 17:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine großangelegte Suchaktion im Bezirk Gmunden hat ein tragisches Ende genommen. Eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims wurde am Freitagvormittag tot in einem Bach entdeckt.

Die Pensionistin war am Donnerstag gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet worden. Sofort startete eine umfangreiche Suche, an der sich Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffel und Bergrettung beteiligten. Auch mehrere Drohnen kamen zum Einsatz.

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Suchtrupp entdeckt Leiche in Bach

Die Einsatzkräfte suchten bis tief in die Nacht nach der Frau. Erst gegen 4 Uhr früh kehrten die letzten Helfer zur Einsatzzentrale zurück. Um 7 Uhr wurde die Suche fortgesetzt.

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Kurz vor 10 Uhr dann die traurige Gewissheit: Ein Suchtrupp der Bergrettung Grünau fand die 89-Jährige im Bereich der Kothmühle in Scharnstein. Die Frau lag leblos in einem Bach neben den dortigen Bahngleisen.

Bei der anschließenden Leichenbeschau wurde ein Unfalltod festgestellt. Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht.