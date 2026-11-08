i Der Aufbau des Christbaums am Linzer Hauptplatz hat begonnen Stadt Linz 18 Meter hohe Tanne Christbaum ist da – er braucht noch Weihnachtsschmuck Weihnachten rückt näher: Auf dem Linzer Hauptplatz steht nun der traditionelle Christbaum. Die Tanne ist knapp 18 Meter hoch. Von Andreas Neumayer 08.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Baum stammt heuer aus Lembach im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach). Dort wurde die stramme Tanne fachgerecht gefällt und auf einen Tieflader verladen. Anschließend ging es für den Weihnachtsbaum nach Linz, wo er am Hauptplatz aufgestellt wurde.

Das kann sich sehen lassen. Die Tanne ist 18 Meter hoch. Stadt Linz

Tausende Lichter? LED-Beleuchtung geplant

Für die festliche Beleuchtung ist wie in den vergangenen Jahren die Linz AG zuständig. Zum Einsatz kommen energiesparende LED-Lichter, die den Baum während der Adventzeit erstrahlen lassen sollen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Christbaum wird am 21. November übergeben

Bis zur offiziellen Übergabe müssen sich die Linzer allerdings noch etwas gedulden. Am Samstag, 21. November, um 17 Uhr wird der geschmückte Christbaum feierlich an die Stadt übergeben.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Bilder des Tages i ?

Geplant ist auch ein Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen. Mit der Feier soll zugleich der offizielle Start in die Linzer Adventzeit erfolgen