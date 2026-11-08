Christbaum ist da – er braucht noch Weihnachtsschmuck

Der Baum stammt heuer aus Lembach im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach). Dort wurde die stramme Tanne fachgerecht gefällt und auf einen Tieflader verladen. Anschließend ging es für den Weihnachtsbaum nach Linz, wo er am Hauptplatz aufgestellt wurde.
Für die festliche Beleuchtung ist wie in den vergangenen Jahren die Linz AG zuständig. Zum Einsatz kommen energiesparende LED-Lichter, die den Baum während der Adventzeit erstrahlen lassen sollen.
Bis zur offiziellen Übergabe müssen sich die Linzer allerdings noch etwas gedulden. Am Samstag, 21. November, um 17 Uhr wird der geschmückte Christbaum feierlich an die Stadt übergeben.
Geplant ist auch ein Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen. Mit der Feier soll zugleich der offizielle Start in die Linzer Adventzeit erfolgen