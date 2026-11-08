Mann wurde unter Baum eingeklemmt – Nachbar rettet ihn

Am Samstagnachmittag (7. November) hörte ein 79-Jähriger plötzlich Schreie aus einem nahegelegenen Waldstück. Zunächst dachte der Mann, dass sein 82-jähriger Nachbar nach seinem Hund rufen würde.
Doch die Schreie verstummten nicht. Der Pensionist wurde aufmerksam und machte sich mit seinem Traktor auf den Weg in den Wald.
Dort machte er eine erschreckende Entdeckung: Sein Nachbar lag unter einem schweren Baumstamm, der an einer Forstzange befestigt war. Der 82-Jährige war darunter eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.
Der 79-Jährige reagierte und betätigte die Hydraulik, um den Baumstamm anzuheben. Anschließend holte er Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind, ist derzeit nicht bekannt