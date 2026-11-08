i Der 82-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bild: ÖAMTC Schreie kamen aus Wald Mann wurde unter Baum eingeklemmt – Nachbar rettet ihn Dramatische Szenen in Tragwein: Ein 82-Jähriger wurde im Wald unter einem Baumstamm eingeklemmt. Sein Nachbar hörte die Hilfeschreie und kam zu Hilfe. Von Andreas Neumayer 08.11.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagnachmittag (7. November) hörte ein 79-Jähriger plötzlich Schreie aus einem nahegelegenen Waldstück. Zunächst dachte der Mann, dass sein 82-jähriger Nachbar nach seinem Hund rufen würde.

Doch die Schreie verstummten nicht. Der Pensionist wurde aufmerksam und machte sich mit seinem Traktor auf den Weg in den Wald.

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Nachbar hob Baumstamm mit Hydraulik an

Dort machte er eine erschreckende Entdeckung: Sein Nachbar lag unter einem schweren Baumstamm, der an einer Forstzange befestigt war. Der 82-Jährige war darunter eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

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Der 79-Jährige reagierte und betätigte die Hydraulik, um den Baumstamm anzuheben. Anschließend holte er Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind, ist derzeit nicht bekannt