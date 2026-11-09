174 statt 80 km/h – Polizei kassiert Raser-Auto ein

Diese Fahrt wurde für einen 27-Jährigen richtig teuer: Am Sonntagabend (8. November) führte die Polizei gegen 22.40 Uhr auf der A25 bei Wels-Nord (OÖ) Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei ging den Beamten ein Raser mit Schweizer Kennzeichen ins Netz.
Statt der erlaubten 80 km/h zeigte das Lasermessgerät unglaubliche 174 km/h an. Der Mann war damit um satte 94 km/h zu schnell unterwegs.
Als die Polizisten den 27-Jährigen anhielten, lieferte er eine ungewöhnliche Erklärung: In Deutschland sei er immer mit 200 km/h unterwegs. Deshalb habe er gar nicht richtig bemerkt, wie schnell er gefahren sei.
Auch die Verkehrsschilder mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h will er übersehen haben.
Die Konsequenzen folgten sofort: Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Auch sein Auto wurde an Ort und Stelle vorläufig beschlagnahmt.
Zusätzlich musste der 27-Jährige eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen