i Die Polizei konnte den Raser anhalten und beschlagnahmte das Fahrzeug (Symbolbild) Getty Images Schweizer auf der A25 174 statt 80 km/h – Polizei kassiert Raser-Auto ein Mit mehr als doppelt so viel Tempo wie erlaubt raste ein Mann über die Autobahn bei Wels. Bei der Polizei hatte er eine ungewöhnliche Erklärung parat. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Fahrt wurde für einen 27-Jährigen richtig teuer: Am Sonntagabend (8. November) führte die Polizei gegen 22.40 Uhr auf der A25 bei Wels-Nord (OÖ) Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei ging den Beamten ein Raser mit Schweizer Kennzeichen ins Netz.

Statt der erlaubten 80 km/h zeigte das Lasermessgerät unglaubliche 174 km/h an. Der Mann war damit um satte 94 km/h zu schnell unterwegs.

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"Immer mit 200 km/h unterwegs"

Als die Polizisten den 27-Jährigen anhielten, lieferte er eine ungewöhnliche Erklärung: In Deutschland sei er immer mit 200 km/h unterwegs. Deshalb habe er gar nicht richtig bemerkt, wie schnell er gefahren sei.

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Auch die Verkehrsschilder mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h will er übersehen haben.

Führerschein und Auto weg

Die Konsequenzen folgten sofort: Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Auch sein Auto wurde an Ort und Stelle vorläufig beschlagnahmt.

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Zusätzlich musste der 27-Jährige eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen