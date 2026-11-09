i Das Ehepaar wurde verletzt, nachdem eines der Pferde durchging (Symbolbild). iStock Erschrak nach Geräusch Kutsche kippt um – Ehepaar meterweit mitgeschleift Schock beim Leonhardiritt in Oberösterreich! Ein Pferd erschrak plötzlich und ging durch. Eine Kutsche kippte um, zwei Menschen wurden verletzt. Von Österreich Heute 09.11.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein plötzliches Geräusch, dann ging das Pferd durch! Bei einem traditionellen Leonhardiritt in Schenkenfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) kam es am Sonntagvormittag zu einem folgenschweren Unfall. Ein Ehepaar wurde mit seiner Kutsche mehrere Meter mitgeschleift und verletzt.

Der 68-jährige Mann und seine 50-jährige Frau nahmen mit einer einspännigen Kutsche an dem Umzug teil. Doch als bei einem Haus plötzlich die Jalousien heruntergelassen wurden, erschrak das Pferd und brach aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ehepaar mehrere Meter mitgeschleift

Das aufgeschreckte Tier galoppierte gegen eine Gehsteigkante. Dabei kippte die Kutsche zur Seite. Für die beiden Insassen wurde die Fahrt zur gefährlichen Rutschpartie. Laut Polizei berichtete das Ehepaar, mehrere Meter in der umgestürzten Kutsche mitgezogen worden zu sein. Erst danach gelang es den beiden, sich aus dem Gefährt zu befreien.

Die Bilder des Tages i ?

Der 68-Jährige und seine 50-jährige Frau wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Klinikum Freistadt gebracht werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist nicht bekannt.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Drei Autos und Hausfassade beschädigt

Doch damit nicht genug: Das Pferd zog die umgekippte Kutsche auf dem Gehsteig zwischen einem Wohnhaus und mehreren abgestellten Fahrzeugen entlang. Dabei wurden laut Polizei drei geparkte Autos sowie die Fassade eines Hauses beschädigt.