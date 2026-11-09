Kutsche kippt um – Ehepaar meterweit mitgeschleift

Ein plötzliches Geräusch, dann ging das Pferd durch! Bei einem traditionellen Leonhardiritt in Schenkenfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) kam es am Sonntagvormittag zu einem folgenschweren Unfall. Ein Ehepaar wurde mit seiner Kutsche mehrere Meter mitgeschleift und verletzt.
Der 68-jährige Mann und seine 50-jährige Frau nahmen mit einer einspännigen Kutsche an dem Umzug teil. Doch als bei einem Haus plötzlich die Jalousien heruntergelassen wurden, erschrak das Pferd und brach aus.
Das aufgeschreckte Tier galoppierte gegen eine Gehsteigkante. Dabei kippte die Kutsche zur Seite. Für die beiden Insassen wurde die Fahrt zur gefährlichen Rutschpartie. Laut Polizei berichtete das Ehepaar, mehrere Meter in der umgestürzten Kutsche mitgezogen worden zu sein. Erst danach gelang es den beiden, sich aus dem Gefährt zu befreien.
Der 68-Jährige und seine 50-jährige Frau wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Klinikum Freistadt gebracht werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist nicht bekannt.
Doch damit nicht genug: Das Pferd zog die umgekippte Kutsche auf dem Gehsteig zwischen einem Wohnhaus und mehreren abgestellten Fahrzeugen entlang. Dabei wurden laut Polizei drei geparkte Autos sowie die Fassade eines Hauses beschädigt.