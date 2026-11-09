i Die Cobra nahm den mutmaßlichen Entführer fest. (Symbolbild) APA-Images / Max Slovencik 41-Jähriger festgenommen Österreicherin drei Tage lang in Ungarn entführt Ein Bekannter soll eine 62-jährige Frau nach Ungarn gelockt und drei Tage lang gefangen gehalten haben. Jetzt klickten die Handschellen. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als gemeinsamer Kurzurlaub geplant war, wurde für eine Pensionistin aus dem Bezirk Braunau (OÖ) zum Albtraum. Ein 41-jähriger Ungar soll die 62-Jährige in sein Heimatland gelockt und dort brutal misshandelt haben. Drei Tage lang musste die Frau laut Polizei in einem Kofferraum beziehungsweise einem umgebauten Kleinbus ausharren.

Der Hintergrund: Die Pensionistin hatte kurz zuvor durch den Verkauf einer Immobilie Geld erhalten. Der 41-Jährige wusste laut Ermittlern davon und überredete seine Bekannte zu einer Reise nach Ungarn.

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Frau im Wald niedergeschlagen

In Ungarn soll der Mann die 62-Jährige in einem Waldstück niedergeschlagen und gefesselt haben. Anschließend hielt er sie laut Polizei drei Tage lang gefangen.

Während dieser Zeit soll der Verdächtige die Frau mehrfach massiv bedroht haben – auch mit einer Schusswaffe. Zudem stellte er verschiedene Forderungen. Welche genau, gab die Polizei nicht bekannt.

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Schließlich dürfte der Druck auf den 41-Jährigen zu groß geworden sein: Angehörige hatten bereits versucht, Kontakt zur Pensionistin aufzunehmen. Der Verdächtige brachte die Frau daraufhin zurück nach Österreich.

Doch damit war der Schrecken nicht vorbei: Sollte sie zur Polizei gehen, drohte er ihr laut Ermittlern mit schweren Gewalttaten gegen ihre Familie.

Cobra schlägt in Wohnhaus zu

Die 62-Jährige erstattete am vergangenen Samstag im Polizeizentrum Braunau Anzeige. Sofort nahmen die Kriminalisten die Ermittlungen auf. Gemeinsam mit den Behörden im Ausland konnten sie den Verdächtigen ausforschen und seinen Aufenthaltsort feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete seine Festnahme an. Spezialkräfte der Cobra nahmen den 41-Jährigen schließlich in einem Wohnhaus im Bezirk Braunau fest.

Die Bilder des Tages i ?

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann laut Polizei umfassend geständig. Die Pensionistin erlitt bei der Entführung erhebliche Verletzungen.

Auch den für die Gefangenschaft präparierten Kleinbus konnten die Ermittler in Ungarn aufspüren. Der 41-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert und sitzt in Untersuchungshaft