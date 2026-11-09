i Die Frau wollte gerichtlich verhindern, dass die befruchteten Eizellen vernichtet werden. (Symbolfoto) imago/Christian Ohde Ungewöhnlicher Gerichtsstreit Samenspender macht Rückzieher – Frau kämpft um Eizellen Weil ein Samenspender plötzlich kein Kind mehr möchte, fürchtet eine Frau um ihre Chance auf Nachwuchs. Jetzt hat der Oberste Gerichtshof entschieden. Von Österreich Heute 09.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Fall aus Oberösterreich beschäftigt die Justiz. In einem Kinderwunschinstitut lagern zwei befruchtete Eizellen. Doch der Mann, dessen Samen dafür verwendet wurde, möchte inzwischen kein Kind mehr.

Sie befürchtet deshalb, dass die befruchteten Eizellen vernichtet werden könnten – und zog vor Gericht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frau will Eizellen retten

Die Frau verlangte, dass das Kinderwunschinstitut die beiden befruchteten Eizellen an eine andere Einrichtung übergibt, berichtet die "Presse". Zusätzlich beantragte sie eine einstweilige Verfügung. Damit wollte sie verhindern, dass die Eizellen während des laufenden Gerichtsverfahrens vernichtet werden.

Ihre Sorge: Der Samenspender könnte seine Zustimmung zur weiteren Aufbewahrung jederzeit widerrufen. Nach der geltenden Rechtslage könnte das Institut dann verpflichtet sein, die Eizellen zu verwerfen. Für die Frau wäre das nach eigenen Angaben ein nicht wiedergutzumachender Verlust.

Höchstrichter geben Frau nicht recht

Doch weder das Landesgericht Wels noch das Oberlandesgericht Linz gaben ihrem Antrag statt. Schließlich landete der Fall beim Obersten Gerichtshof (OGH). Auch dort hatte die Frau keinen Erfolg.

Die Richter bestätigten zwar, dass der Samenspender seit Mai 2025 kein Kind mehr mit ihr möchte, es gebe aber keine konkreten Hinweise darauf, dass er seine Zustimmung zur Aufbewahrung tatsächlich widerrufen will. Allein die Möglichkeit, dass er dies irgendwann tun könnte, reiche für eine einstweilige Verfügung nicht aus.

Die Bilder des Tages i ?

Was passiert jetzt mit den Eizellen?

Die Frau argumentierte außerdem, dass die gesetzlichen Bestimmungen verfassungswidrig seien, weil die befruchteten Eizellen ihrer Ansicht nach zu leicht vernichtet werden könnten. Mit dieser Frage setzte sich der OGH jedoch nicht näher auseinander. Da keine konkrete Gefahr für die Eizellen festgestellt wurde, sah das Gericht dafür keinen Anlass.

Die beantragte einstweilige Verfügung wurde somit endgültig abgelehnt, wie die "Presse" berichtet. Ob die Frau die Eizellen an ein anderes Kinderwunschinstitut übergeben lassen kann, ist damit noch nicht entschieden. Darüber geht es im eigentlichen Gerichtsverfahren.

Ähnlicher Fall beschäftigte bereits die Justiz

Schon 2021 musste sich der OGH mit einem Streit rund um künstliche Befruchtung befassen. Damals hatte sich eine Frau drei eingefrorene Embryonen einsetzen lassen, obwohl sie bereits seit drei Jahren vom Samengeber geschieden war. Sie brachte eine Tochter zur Welt.

Der Mann klagte daraufhin das verantwortliche Kinderwunschinstitut. Er wollte erreichen, dass dieses für mögliche Unterhaltszahlungen aufkommen muss. Auch seine Klage blieb erfolglos. Der Grund: Es stand damals noch gar nicht fest, ob er rechtlich als Vater anerkannt und damit unterhaltspflichtig werden würde.