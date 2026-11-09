i Landeshauptmann Thomas Stelzer berichtet von einem Plus in der Landeskasse. Bild: keine Quellenangabe Millionen-Plus für OÖ 20,7 Millionen mehr als erwartet in der Landeskasse Gute Nachrichten für die Landesfinanzen: Oberösterreich hat heuer bisher deutlich mehr Geld aus Bundessteuern erhalten als ursprünglich eingeplant. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Geld als erwartet fließt in die Kasse des Landes Oberösterreich. Von April bis November 2026 erhielt das Land rund 2,302 Milliarden Euro aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Budgetiert waren ursprünglich 2,281 Milliarden Euro.

Das ergibt ein Plus von rund 20,7 Millionen Euro beziehungsweise 0,91 Prozent, wie das Land Oberösterreich mitteilt.

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Jeweils 15 Millionen Euro mehr in zwei Monaten

Die Einnahmen entwickelten sich allerdings nicht gleichmäßig. Während im Mai, August und September weniger Geld als geplant hereinkam, lagen die Beträge in den übrigen fünf Monaten über den Erwartungen.

Besonders deutlich fiel das Plus im Oktober und November aus. Im Oktober flossen rund 390,3 Millionen Euro in die Landeskasse – um 15,3 Millionen Euro mehr als vorgesehen.

Im November waren es rund 293,3 Millionen Euro. Auch das entspricht einem Plus von 15,3 Millionen Euro gegenüber dem Monatsplan.

798 Millionen Euro für Investitionen geplant

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht sich durch die Zahlen in seinem Budgetkurs bestätigt.

"Die Ertragsanteile liegen in diesen acht Monaten insgesamt leicht über unseren Erwartungen. Gleichzeitig zeigen die monatlichen Schwankungen, wie wichtig eine vorausschauende und verantwortungsvolle Finanzpolitik ist. Mit 798 Millionen Euro für Investitionen gehen wir unseren starken Investitionskurs 2027 konsequent weiter. Wir investieren in Arbeitsplätze, Gesundheit, Kinderbetreuung und Forschung", sagt Stelzer.

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Für das Jahr 2027 sind demnach Investitionen von insgesamt 798 Millionen Euro vorgesehen.

Warum die Einnahmen schwanken

Bei den Ertragsanteilen handelt es sich um Geld aus gemeinschaftlichen Bundessteuern, das an die Länder verteilt wird. Wie viel Oberösterreich voraussichtlich erhält, wird anhand von Prognosen des Finanzministeriums berechnet.

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Die monatlichen Zahlungen sind zunächst Vorschüsse. Wie hoch die endgültigen Einnahmen tatsächlich ausfallen, steht erst nach der Abrechnung im März des darauffolgenden Jahres fest