i ? Heilige Grotte war gesperrt! Besondere Mission – Costa (13) entzündet Friedenslicht Eine Ehre für den 13-jährigen Costa Habash aus Bethlehem! Der Bub durfte heuer das ORF-Friedenslicht entzünden – unter außergewöhnlichen Umständen. Von Österreich Heute 09.11.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Costa Habash (13) aus Bethlehem war es ein besonderer Moment: Der Bub, der mit seiner Familie direkt in der Nähe der Geburtskirche Jesu lebt, durfte heuer das ORF-Friedenslicht entzünden. Doch die traditionsreiche Zeremonie stand vor einigen Hürden. Denn ausgerechnet die Geburtsgrotte Jesu, in der das Licht seit 1986 entzündet wird, ist derzeit offiziell gesperrt.

Bub durfte in gesperrte Grotte

Grund dafür sind umfangreiche historische Renovierungsarbeiten. Die Geburtsgrotte ist deshalb vollständig eingerüstet. Dazu kamen erhöhte Sicherheitsauflagen aufgrund der angespannten politischen Situation in der Region.

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Trotz dieser Hindernisse konnte der 13-Jährige die Friedenslicht-Laterne in der Grotte entzünden. Begleitet wurde Costa dabei vom neuen Rektor des Österreichischen Pilgerhospizes in Jerusalem, Franz-Xaver Brandmayr.

"Dieses kleine Zeichen bringt Hoffnung zu so vielen Menschen. Es fängt klein an und breitet sich aus in der ganzen Welt – eine glänzende Idee aus Oberösterreich, auf die ich als gebürtiger Oberösterreicher regelrecht stolz bin", erklärte Brandmayr.

Mädchen aus Perg übernimmt das Licht

Für Costa endet seine besondere Aufgabe mit der Übergabe des Lichts an eine kleine Abordnung des ORF Oberösterreich. Diese bringt die Laterne nach Österreich.

Die Bilder des Tages i ?

Dort übernimmt Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg das Licht und trägt es weiter. Von Österreich aus soll es Menschen auf der ganzen Welt erreichen.

Friedenslicht feiert 40 Jahre

Heuer begeht die Tradition ihr 40-jähriges Jubiläum. Seit 1986 wird das ORF-Friedenslicht in Bethlehem entzündet und anschließend in zahlreiche Länder gebracht.

Mittlerweile leuchtet es in mehr als 30 Ländern in Europa sowie Nord- und Südamerika.