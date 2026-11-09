i Sieben Schülerinnen trugen trotz Verbots weiter Kopftuch. iStock Kopftuchverbot an Schulen Einfach unbelehrbar! Sieben Eltern drohen Anzeigen Trotz Aufklärung weigern sich sieben Mädchen in Oberösterreich, das Kopftuchverbot einzuhalten. Nun werden ihre Familien angezeigt. Von Oberösterreich Heute 09.11.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An Österreichs Schulen gilt seit dem 1. September ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Die Regel sorgt immer wieder für Wirbel – einige Schülerinnen widersetzen sich. Dies zeigt auch eine aktuelle Bilanz aus Oberösterreich. Trotz Aufklärungsgesprächen an den Schulen hätten sich dort weiterhin zehn Mädchen geweigert, das Kopftuch abzunehmen.

Daher wurden sie mit ihren Eltern und den jeweiligen Schulleitungen zu einem Gespräch in die Bildungsdirektion des Bundeslandes gebeten. Man habe die Betroffenen dort abermals über das Verbot aufgeklärt und auf mögliche Strafen hingewiesen. Wie die "Krone" unter Berufung auf die Bildungsdirektion berichtet, gab es in sieben Fällen keine Einsicht.

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Bis zu 800 Euro Strafe

Für die Mädchen bzw. deren Eltern gab es nun auch Konsequenzen. Sie wurden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Somit drohen den Erziehungsberechtigten nun empfindliche Verwaltungsstrafen. Diese können zwischen 150 und 800 Euro betragen.

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Aber nicht nur die Schülerinnen, die sich nicht an das Verbot an den Schulen halten, stellen für die Behörden eine Herausforderung dar. Immer wieder kommt es auch zu Fällen, wo Kinder den Unterricht verweigern.

Seitens der oberösterreichischen Bildungsdirektion hieß es gegenüber der Tageszeitung, dass aktuell 40 Kinder die Schule seit längerer Zeit nicht mehr besuchen würden. Diese Fälle werden ebenfalls zur Anzeige gebracht.