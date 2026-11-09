i Der Verdächtige soll das Opfer mehrmals missbraucht haben. istock (Symbolbild) Missbrauch in Marchtrenk Frau (40) verblutet - jetzt gibt es die Anklage Der Tod einer 40-Jährigen in Marchtrenk erschütterte Oberösterreich. Die Frau soll mehrfach sexuell missbraucht worden sein. Von Andreas Neumayer 09.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Fall der 40-jährigen Frau, die Ende Juni in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) tot aufgefunden wurde, gibt es eine neue Entwicklung: Die Staatsanwaltschaft Wels hat am Montag eine erste Anklage eingebracht. Beschuldigt wird ein Bekannter ihres Ehemanns.

Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. In einem Fall wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, die Tat auf "besonders erniedrigende Weise" begangen zu haben.

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Verdächtiger ist geständig

Der 51-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft ist er zurechnungsfähig und hat die Vorwürfe vollständig gestanden.

Noch schwerer wiegen die Vorwürfe gegen den gleichaltrigen Ehemann der Verstorbenen. Er soll seine Frau bei einer Missbrauchshandlung getötet haben.

Ehemann droht lebenslange Haft

Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder beeinträchtigten Person mit Todesfolge ermittelt. Der Strafrahmen reicht von zehn bis 20 Jahren oder lebenslanger Haft.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Mit einer Anklage gegen den Ehemann rechnet die Staatsanwaltschaft frühestens Ende November.

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Geprüft wird auch, ob der Mann seine Frau gegen Geld anderen Männern zum Missbrauch angeboten haben könnte. Hinweise auf ein größeres Vergewaltigungsnetzwerk ergeben sich laut Staatsanwaltschaft aus dem bisherigen Ermittlungsakt nicht.

Rettung konnte nichts mehr tun

Am 26. Juni war die 40-Jährige mit stark blutenden Verletzungen in ihrem Wohnhaus in Marchtrenk gefunden worden.

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Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde eine Obduktion angeordnet. Diese brachte weitere Erkenntnisse über die Umstände des Todes ans Licht