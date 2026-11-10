i Ein 29-Jähriger krachte in Stroheim mit 1,58 Promille gegen eine Betonmauer. istock Vier Insassen hatten Glück Mit 1,58 Promille – Alko-Lenker kracht gegen Betonmauer Ein 29-Jähriger krachte in Stroheim mit 1,58 Promille gegen eine Betonmauer. Das Auto wurde schwer beschädigt, alle vier Insassen blieben unverletzt. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 1,58 Promille Alkohol im Blut ist ein 29-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Dienstag in Stroheim (Bezirk Eferding) gegen eine Betonmauer gekracht. Trotz des heftigen Aufpralls blieben alle vier Insassen unverletzt.

Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 2.15 Uhr auf der Stroheimer Bezirksstraße in Richtung Aschachtal unterwegs. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Betonmauer.

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Auto schwer beschädigt

Die Wucht des Aufpralls beschädigte die Beifahrerseite erheblich, zudem lösten die Airbags aus. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 29-Jährige und seine drei Mitfahrer kamen unverletzt davon.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Alkotest ergab 1,58 Promille. Der Lenker musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.