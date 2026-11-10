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Ein 29-Jähriger krachte in Stroheim mit 1,58 Promille gegen eine Betonmauer.
Ein 29-Jähriger krachte in Stroheim mit 1,58 Promille gegen eine Betonmauer.
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Vier Insassen hatten Glück

Mit 1,58 Promille – Alko-Lenker kracht gegen Betonmauer

Ein 29-Jähriger krachte in Stroheim mit 1,58 Promille gegen eine Betonmauer. Das Auto wurde schwer beschädigt, alle vier Insassen blieben unverletzt.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 08:22
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Mit 1,58 Promille Alkohol im Blut ist ein 29-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Dienstag in Stroheim (Bezirk Eferding) gegen eine Betonmauer gekracht. Trotz des heftigen Aufpralls blieben alle vier Insassen unverletzt.

Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 2.15 Uhr auf der Stroheimer Bezirksstraße in Richtung Aschachtal unterwegs. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Betonmauer.

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Auto schwer beschädigt

Die Wucht des Aufpralls beschädigte die Beifahrerseite erheblich, zudem lösten die Airbags aus. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 29-Jährige und seine drei Mitfahrer kamen unverletzt davon.

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Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Alkotest ergab 1,58 Promille. Der Lenker musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.

red, 10.11.2026, 08:22
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