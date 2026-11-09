i Sechs Menschen wurden bei der Attacke in Krakau getötet, darunter die 51-jährige Niederösterreicherin. Ihr Ehemann überlebte verletzt. Reuters Frau im Kugelhagel gestorben Krakau-Terror: Verletzter Mann aus NÖ wird heimgeholt Seine Frau (51) starb beim Terroranschlag in Krakau, er überlebte verletzt. Noch diese Woche soll der Niederösterreicher nach Hause gebracht werden. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kurzurlaub in Polen endete in einer unfassbaren Tragödie! Bei dem blutigen Terroranschlag in Krakau am Samstag, 7. November, wurde eine 51-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Gänserndorf getötet – "Heute" berichtete. Ihr Ehemann wurde bei der Schussattacke ebenfalls verletzt. Jetzt gibt es zumindest für ihn eine gute Nachricht: Der Mann ist außer Lebensgefahr und soll noch diese Woche nach Österreich überstellt werden.

Niederösterreicher in stabilem Zustand

Wie am Montag bekannt wurde, befindet sich der verletzte Niederösterreicher mittlerweile in einem stabilen Zustand, soll das Außenministerium gegenüber der APA bestätigt haben. Die österreichischen Behörden arbeiten bereits daran, den Mann zurück in seine Heimat zu bringen.

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Bildstrecke: Schüsse mitten in Krakau – mindestens sechs Todesopfer i ?

Die Familie erhalte laut Außenministerium "umfassende konsularische Unterstützung". Um die bestmögliche medizinische Versorgung sicherzustellen, würden Mitarbeiter des österreichischen Generalkonsulats sämtliche Schritte rund um den Rücktransport nach Österreich begleiten. Wann genau der verletzte Mann heimgebracht wird, steht noch nicht fest. Die Überstellung soll aber noch im Laufe dieser Woche erfolgen.

Frau starb bei Schussattacke im Urlaub

Besonders tragisch: Das Ehepaar aus dem Bezirk Gänserndorf hatte sich für einen Kurzurlaub in Krakau aufgehalten. Am Samstagnachmittag verwandelte sich der Ausflug aber in einen blutigen Albtraum. Ein schwer bewaffneter Mann eröffnete im historischen Zentrum der polnischen Stadt wahllos das Feuer auf Passanten. Sechs Menschen wurden bei der Attacke getötet, darunter eine 51-jährige Niederösterreicherin. Ihr Ehemann überlebte verletzt.

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Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigte sich nach der Bluttat zutiefst erschüttert: "Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde. Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen der Opfer."

Schütze starb am Montag im Spital

Unterdessen gibt es auch neue Entwicklungen rund um den mutmaßlichen Attentäter. Der 24-jährige Schütze, der bei einem Schusswechsel mit der Polizei schwer verletzt worden war, starb am Montagfrüh im Krankenhaus.

Die Bilder des Tages i ?

Die polnischen Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Die Staatsanwaltschaft hat Terrorermittlungen eingeleitet. Nach dem Anschlag wurde in Polen eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. Für den verletzten Niederösterreicher steht nun die Rückkehr in die Heimat bevor. Doch nach Österreich kommt er ohne seine Ehefrau. Sie wurde nur 51 Jahre alt.