i Günselsdorf (Bezirk Baden ) einen 31-jährigen Slowaken fest." fetchpriority="high" /> In der Nacht auf den 25. Oktober 2026 nahmen Polizisten in Günselsdorf (Bezirk Baden ) einen 31-jährigen Slowaken fest. iStock (Symbolbild) 17 Straftaten geklärt Einbruchsserie! Mann richtete 42.500 € Schaden an Nach einem Diebstahl in einer Seniorenresidenz klickten für einen 31-Jährigen die Handschellen. Die Polizei konnte ihm 17 Straftaten zuordnen. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine dreiste Diebstahlserie in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland ist geklärt! In der Nacht auf den 25. Oktober 2026 nahmen Polizisten in Günselsdorf (Bezirk Baden) einen 31-jährigen Slowaken fest. Der Mann steht im Verdacht, zuvor in einer Seniorenresidenz einen Einschleichdiebstahl begangen zu haben.

Doch bei den Ermittlungen stellte sich heraus: Der 31-Jährige soll für zahlreiche weitere Straftaten verantwortlich sein. Die Polizei konnte ihm insgesamt 17 Delikte zuordnen, die einen Schaden von rund 42.500 Euro verursachten.

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Einbrüche in drei Bundesländern geklärt

Die Ermittler der Polizeiinspektionen Baden, Bad Vöslau und Günselsdorf konnten dem Verdächtigen mehrere Einbruchsdiebstähle in Bad Vöslau, Baden, Wien und Parndorf zuordnen. Die Taten ereigneten sich hauptsächlich zwischen August und Oktober 2026. Auch im Bezirk Mödling und in Wien soll der Mann zugeschlagen haben. Dort werden ihm weitere Diebstähle, Unterschlagungen und Urkundenunterdrückungen angelastet.

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Die Ermittlungen führten außerdem zu zwei älteren Fällen: Bereits im November 2025 soll der 31-Jährige in Mistelbach einen Automaten aufgebrochen haben. Im April 2026 soll er zudem ein E-Bike gestohlen haben.

Verdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

Bei den Einvernahmen verweigerte der 31-Jährige jede Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

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Besonders brisant: Die Ermittler konnten dem Mann Straftaten zuordnen, die beinahe ein Jahr zurückliegen. Insgesamt erstreckt sich die Serie über drei Bundesländer.