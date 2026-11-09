Startseite Österreich Niederösterreich
In der Nacht auf den 25. Oktober 2026 nahmen Polizisten in <a data-li-document-ref=Günselsdorf (Bezirk Baden) einen 31-jährigen Slowaken fest." fetchpriority="high" />
In der Nacht auf den 25. Oktober 2026 nahmen Polizisten in Günselsdorf (Bezirk Baden) einen 31-jährigen Slowaken fest.
iStock (Symbolbild)
17 Straftaten geklärt

Einbruchsserie! Mann richtete 42.500 € Schaden an

Nach einem Diebstahl in einer Seniorenresidenz klickten für einen 31-Jährigen die Handschellen. Die Polizei konnte ihm 17 Straftaten zuordnen.
Von Victoria Carina Frühwirth
09.11.2026, 17:12
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine dreiste Diebstahlserie in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland ist geklärt! In der Nacht auf den 25. Oktober 2026 nahmen Polizisten in Günselsdorf (Bezirk Baden) einen 31-jährigen Slowaken fest. Der Mann steht im Verdacht, zuvor in einer Seniorenresidenz einen Einschleichdiebstahl begangen zu haben.

800.000 € weg! Schuh-Guru Staudinger wohl Betrugsopfer

Doch bei den Ermittlungen stellte sich heraus: Der 31-Jährige soll für zahlreiche weitere Straftaten verantwortlich sein. Die Polizei konnte ihm insgesamt 17 Delikte zuordnen, die einen Schaden von rund 42.500 Euro verursachten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Einbrüche in drei Bundesländern geklärt

Die Ermittler der Polizeiinspektionen Baden, Bad Vöslau und Günselsdorf konnten dem Verdächtigen mehrere Einbruchsdiebstähle in Bad Vöslau, Baden, Wien und Parndorf zuordnen. Die Taten ereigneten sich hauptsächlich zwischen August und Oktober 2026. Auch im Bezirk Mödling und in Wien soll der Mann zugeschlagen haben. Dort werden ihm weitere Diebstähle, Unterschlagungen und Urkundenunterdrückungen angelastet.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Ermittlungen führten außerdem zu zwei älteren Fällen: Bereits im November 2025 soll der 31-Jährige in Mistelbach einen Automaten aufgebrochen haben. Im April 2026 soll er zudem ein E-Bike gestohlen haben.

Hoodie-Gang sprengt Tschick-Automaten in die Luft

Verdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

Bei den Einvernahmen verweigerte der 31-Jährige jede Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Besonders brisant: Die Ermittler konnten dem Mann Straftaten zuordnen, die beinahe ein Jahr zurückliegen. Insgesamt erstreckt sich die Serie über drei Bundesländer.

VF, 09.11.2026, 17:12
Mehr zum Thema
Diebstahl Einbruch Kriminalität Festnahme

Weiterlesen

Weitere Storys
Polizei LPD Niederösterreich LPD Burgenland
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote