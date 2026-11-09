i Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf PRO-GE Großer Protest vor Werk "Konzern agiert eiskalt" – Wut nach Ardo-Aus wächst Für die Gemüsebauern gibt es eine Lösung, für die Ardo-Belegschaft nicht. Jetzt rechnen Gewerkschafter mit dem Konzern ab. Von Erich Wessely 09.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die Gemüsebauern im Marchfeld nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aufatmen können, herrscht bei der Belegschaft weiter große Wut. Rund 350 Menschen versammelten sich am Montag vor dem Werk, um gegen die Vorgangsweise des belgischen Konzerns zu protestieren. Nun legen die Gewerkschaften mit scharfer Kritik nach.

"Der Konzern agiert eiskalt"

"Ardo will die Produktion in Österreich abdrehen, aber die Verantwortung für die Beschäftigten übernimmt man nicht. Der Konzern agiert eiskalt", kritisiert PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder. Viele Mitarbeiter würden bereits seit Jahren im Werk arbeiten und hätten sich einen ordentlichen Sozialplan verdient.

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Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf i ?

Nach sechs erfolglosen Verhandlungsrunden ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Rund 240 Arbeitsplätze, einschließlich Leiharbeitskräften, sind von der geplanten Schließung im Sommer 2027 betroffen.

Lösung für Bauern, aber nicht für Mitarbeiter

Für die Gemüsebauern gibt es hingegen gute Nachrichten: Heimische Unternehmen wie Schneiders Gemüseland und Waldland wollen ihre Verarbeitung ausbauen und damit die Zukunft des Gemüseanbaus im Marchfeld absichern.

Doch die Rettung der Gemüseproduktion bedeutet noch lange keine Rettung der Arbeitsplätze. Binder appelliert deshalb an Bund und Land, auf die künftigen Verarbeitungsbetriebe einzuwirken: "Sorgen Sie für Arbeitsplatzangebote. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen, die erfahrenes Personal erhalten, sondern die gesamte Region."

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Gewerkschaft fordert Arbeitsstiftung

Auch GPA-Bundesvorsitzende Barbara Teiber macht Druck: "Für Teile des Gemüses wurde eine Lösung gefunden, jetzt braucht es auch eine für die Arbeitsplätze."

Sie fordert eine Arbeitsstiftung in Niederösterreich, damit sich die betroffenen Beschäftigten umschulen und weiterqualifizieren können. Zudem müsse endlich ein Sozialplan auf den Tisch, der die Mitarbeiter finanziell absichere.

Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf PRO-GE

"Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben all die Jahre mit ihrer Arbeit die Gewinne möglich gemacht, jetzt dürfen sie nicht im Regen stehen gelassen werden", betont Teiber.

"Profitgier darf Versorgung nicht gefährden"

Unterstützung erhält die Belegschaft auch von AK-NÖ-Präsident und ÖGB-NÖ-Chef Markus Wieser. Für ihn gehe es nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um die heimische Lebensmittelversorgung.

"Profitgier darf unsere Versorgungssicherheit nicht gefährden. Lebensmittel müssen auch in Zukunft in Österreich angebaut und in Österreich verarbeitet werden", fordert Wieser.

Solidarität mit den Beschäftigten zeigten bei der Kundgebung auch der designierte Landwirtschaftskammerpräsident Lorenz Mayr und die Bürgermeisterin von Groß-Enzersdorf.

Ob sich der Konzern und der Betriebsrat doch noch auf einen Sozialplan einigen können, bleibt offen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Donnerstag angesetzt. Sollte weiterhin keine Einigung gelingen, steht auch die Einschaltung eines Schiedsgerichts im Raum.